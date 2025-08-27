Міопатія Бетлема - у Львові лікарі прооперували дитину з рідкісним генетичним захворюванням

У Львові 18 год. оперували дівчинку з рідкісною хворобою — деталі
У Львові українські та американські лікарі прооперували 12-річну дівчинку з рідкісним захворюванням — міопатією Бетлема. Разом вони виконали дві надскладні операції поспіль. Дитина провела під наркозом 18 годин.
Про це повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.
Деталі операції
Зазначається, що коли дитині було лише шість місяців, її мама помітила, що хребет донечки вигинається півмісяцем. Після генетичного обстеження у дитини виявили рідкісне захворювання — міопатію Бетлема. Ця недуга характеризується вроджено слабкими м’язами, що згодом і призводить до важкого сколіозу.
"З роками стан лише погіршувався: невпинний біль, задишка, неможливість довго сидіти. Хребет дитини викривився аж на 160 градусів. Вдома дівчинка пересувалася з ходунцями, у школі — на кріслі колісному. Часто бувала в лікарнях та на реабілітації", — йдеться в повідомленні.
Щоб виправити сколіоз, лікарям потрібно було видалити цілий хребець. У перший день операції хребет закріпили гвинтами. А потім уже на другий день видалили кілька ребер, ізолювали спинний мозок та встановили титанову клітку для підтримки хребта.
Після двох операцій, 18 годин наркозу та через надто слабкі м’язи два наступні тижні дівчинка пробула в реанімації під киснем. Але хірургам вдалося вирівняти хребет дівчинки на 85%.
Попереду на дівчинку ще чекає тривала реабілітація та додаткова корекція. Однак тепер є надія, що вона таки ходитиме самостійно.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано понад 200 орфанних (рідкісних) хвороб. Станом на сьогодні на обліку в Україні стоїть 134 хворих на ахондроплазію (генетичне захворювання, що характеризується порушеннями росту кісток та хрящів. — Ред.) дитини.
