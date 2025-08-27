Відео
Головна Медцентр У Львові 18 год. оперували дівчинку з рідкісною хворобою — деталі

У Львові 18 год. оперували дівчинку з рідкісною хворобою — деталі

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 09:32
Міопатія Бетлема - у Львові лікарі прооперували дитину з рідкісним генетичним захворюванням
Прооперована дитина, мати і лікарі. Фото: Перше медичне об’єднання Львова

У Львові українські та американські лікарі прооперували 12-річну дівчинку з рідкісним захворюванням — міопатією Бетлема. Разом вони виконали дві надскладні операції поспіль. Дитина провела під наркозом 18 годин.

Про це повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.

Читайте також:

Деталі операції

Зазначається, що коли дитині було лише шість місяців, її мама помітила, що хребет донечки вигинається півмісяцем. Після генетичного обстеження у дитини виявили рідкісне захворювання — міопатію Бетлема. Ця недуга характеризується вроджено слабкими м’язами, що згодом і призводить до важкого сколіозу.

"З роками стан лише погіршувався: невпинний біль, задишка, неможливість довго сидіти. Хребет дитини викривився аж на 160 градусів. Вдома дівчинка пересувалася з ходунцями, у школі — на кріслі колісному. Часто бувала в лікарнях та на реабілітації", — йдеться в повідомленні.

Щоб виправити сколіоз, лікарям потрібно було видалити цілий хребець. У перший день операції хребет закріпили гвинтами. А потім уже на другий день видалили кілька ребер, ізолювали спинний мозок та встановили титанову клітку для підтримки хребта. 

хребет
Хребет дитини до та після операції. Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Після двох операцій, 18 годин наркозу та через надто слабкі м’язи два наступні тижні дівчинка пробула в реанімації під киснем. Але хірургам вдалося вирівняти хребет дівчинки на 85%.

операція
Лікарі оперують дитину. Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Попереду на дівчинку ще чекає тривала реабілітація та додаткова корекція. Однак тепер є надія, що вона таки ходитиме самостійно.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано понад 200 орфанних (рідкісних) хвороб. Станом на сьогодні на обліку в Україні стоїть 134 хворих на ахондроплазію (генетичне захворювання, що характеризується порушеннями росту кісток та хрящів.  Ред.) дитини.

Крім того, в Україні зростає кількість хворих на COVID-19.

Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
