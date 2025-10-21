Антисептики могут запретить в ЕС — чем опасны

Женщина моет руки антисептиком. Иллюстративное фото: freepik

В Европейском Союзе могут запретить активное вещество в дезинфицирующих средствах для рук. Оно повышает риски заболеть раком.

Об этом пишет Financial Times.

Чем опасны антисептики

Как известно, в составе антисептиков есть этанол, который квалифицируют, как опасное вещество, которое повышает риск рака. Если рабочая группа в рамках Европейского агентства по химикатам примет это официально, то фактически запретит многие дезинфицирующие средства для рук и моющие средства, используемые больницами.

По данным издания, еще с 1990-х годов средства для дезинфекции и очистки на спиртовой основе разрешены как безопасные. Они также находятся в списке основных лекарственных средств ВОЗ. Однако 10 октября 2025 года этанол обозначили как токсичное вещество. Отмечается, что оно не только увеличивает риски заболеть раком, но и усложняет протекание беременности и именно поэтому его нужно заменить в антисептических средствах.

Известно, что с 24 по 27 ноября соберется комитет агентства, который изучает активные биоцидные вещества, чтобы решить, классифицировать ли этанол как вредный для человека. После этого он направит рекомендацию Европейской комиссии, которая примет окончательное решение.

"Инфекции, связанные со здравоохранением, ежегодно убивают больше людей в мире, чем малярия, туберкулез и СПИД вместе взятые. Гигиена рук, особенно с использованием спиртосодержащих средств для дезинфекции рук, ежегодно спасает 16 млн человек от инфекций во всем мире", — пишет FT, ссылаясь на источники.

