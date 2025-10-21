Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Медцентр В ЕС хотят запретить большинство антисептиков — какая причина

В ЕС хотят запретить большинство антисептиков — какая причина

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 17:24
обновлено: 17:24
Антисептики могут запретить в ЕС — чем опасны
Женщина моет руки антисептиком. Иллюстративное фото: freepik

В Европейском Союзе могут запретить активное вещество в дезинфицирующих средствах для рук. Оно повышает риски заболеть раком.

Об этом пишет Financial Times.

Реклама
Читайте также:

Чем опасны антисептики

Как известно, в составе антисептиков есть этанол, который квалифицируют, как опасное вещество, которое повышает риск рака. Если рабочая группа в рамках Европейского агентства по химикатам примет это официально, то фактически запретит многие дезинфицирующие средства для рук и моющие средства, используемые больницами.

По данным издания, еще с 1990-х годов средства для дезинфекции и очистки на спиртовой основе разрешены как безопасные. Они также находятся в списке основных лекарственных средств ВОЗ. Однако 10 октября 2025 года этанол обозначили как токсичное вещество. Отмечается, что оно не только увеличивает риски заболеть раком, но и усложняет протекание беременности и именно поэтому его нужно заменить в антисептических средствах.

Известно, что с 24 по 27 ноября соберется комитет агентства, который изучает активные биоцидные вещества, чтобы решить, классифицировать ли этанол как вредный для человека. После этого он направит рекомендацию Европейской комиссии, которая примет окончательное решение.

"Инфекции, связанные со здравоохранением, ежегодно убивают больше людей в мире, чем малярия, туберкулез и СПИД вместе взятые. Гигиена рук, особенно с использованием спиртосодержащих средств для дезинфекции рук, ежегодно спасает 16 млн человек от инфекций во всем мире", — пишет FT, ссылаясь на источники.

Напомним, ранее в ВОЗ предупреждали о росте устойчивости бактерий к антибиотикам. Нужны срочные меры для контроля и лечения инфекций.

Также мы писали, что ученые выяснили, что на самом деле влияет на продолжительность жизни. Речь идет о вещах, которые всех удивят.

Европейский союз здоровье болезнь рак врачи
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации