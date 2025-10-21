Антисептики можуть заборонити у ЄС — чим небезпечні

Жінка миє руки антисептиком. Ілюстративне фото: freepik

В Європейському Союзі можуть заборонити активну речовину в дезінфікуючих засобах для рук. Вона підвищує ризики захворіти на рак.

Про це пише Financial Times.

Чим небезпечні антисептики

Як відомо, в складі антисептиків є етанол, який кваліфікують як небезпечну речовину, яка підвищує ризик раку. Якщо робоча група в рамках Європейського агентства з хімікатів ухвалить це офіційно, то фактично заборонить багато дезінфікуючих засобів для рук та мийних засобів, що використовуються лікарнями.

За даними видання, ще з 1990-х років засоби для дезінфекції та очищення на спиртовій основі дозволені як безпечні. Вони також знаходяться у списку основних лікарських засобів ВООЗ. Однак 10 жовтня 2025 року етанол позначили як токсичну речовину. Зазначається, що вона не лише збільшує ризики захворіти на рак, а й ускладнює протікання вагітності і саме тому її потрібно замінити в антисептичних засобах.

Відомо, що з 24 по 27 листопада збереться комітет агентства, який вивчає активні біоцидні речовини, щоб вирішити, чи класифікувати етанол як шкідливий для людини. Після цього він надішле рекомендацію Європейській комісії, яка прийме остаточне рішення.

"Інфекції, пов'язані з охороною здоров'я, щороку вбивають більше людей у ​​світі, ніж малярія, туберкульоз та СНІД разом узяті. Гігієна рук, особливо з використанням спиртовмісних засобів для дезінфекції рук, щорічно рятує 16 млн людей від інфекцій у всьому світі", — пише FT, посилаючись на джерела.

