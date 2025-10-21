Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Медцентр У ЄС хочуть заборонити більшість антисептиків — яка причина

У ЄС хочуть заборонити більшість антисептиків — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 17:24
Оновлено: 17:24
Антисептики можуть заборонити у ЄС — чим небезпечні
Жінка миє руки антисептиком. Ілюстративне фото: freepik

В Європейському Союзі можуть заборонити активну речовину в дезінфікуючих засобах для рук. Вона підвищує ризики захворіти на рак.

Про це пише Financial Times. 

Реклама
Читайте також:

Чим небезпечні антисептики

Як відомо, в складі антисептиків є етанол, який кваліфікують як небезпечну речовину, яка підвищує ризик раку. Якщо робоча група в рамках Європейського агентства з хімікатів ухвалить це офіційно, то фактично заборонить багато дезінфікуючих засобів для рук та мийних засобів, що використовуються лікарнями.

За даними видання, ще з 1990-х років засоби для дезінфекції та очищення на спиртовій основі дозволені як безпечні. Вони також знаходяться у списку основних лікарських засобів ВООЗ. Однак 10 жовтня 2025 року етанол позначили як токсичну речовину. Зазначається, що вона не лише збільшує ризики захворіти на рак, а й ускладнює протікання вагітності і саме тому її потрібно замінити в антисептичних засобах. 

Відомо, що з 24 по 27 листопада збереться комітет агентства, який вивчає активні біоцидні речовини, щоб вирішити, чи класифікувати етанол як шкідливий для людини. Після цього він надішле рекомендацію Європейській комісії, яка прийме остаточне рішення.

"Інфекції, пов'язані з охороною здоров'я, щороку вбивають більше людей у ​​світі, ніж малярія, туберкульоз та СНІД разом узяті. Гігієна рук, особливо з використанням спиртовмісних засобів для дезінфекції рук, щорічно рятує 16 млн людей від інфекцій у всьому світі", — пише FT, посилаючись на джерела. 

Нагадаємо, раніше у ВООЗ попереджали про зростання стійкості бактерій до антибіотиків. Потрібні термінові заходи для контролю та лікування інфекцій.

Також ми писали, що вчені з'ясували, що насправді впливає на тривалість життя. Йдеться про речі, які усіх здивують. 

Європейський союз здоров'я хвороба рак лікарі
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації