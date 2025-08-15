Врач предостерег от смертельного тренда из TikTok об акне

Женщина с абрикосовыми патчами на лице. Фото: Reviva Labs

В TikTok распространяется новый опасный тренд, который предлагает бороться с акне с помощью абрикосовых косточек, содержащих смертельный цианид. Врачи предостерегают, что такой совет может иметь фатальные последствия для здоровья и даже жизни.

Об этом сообщает издание Express.

Врач предупредил о рисках опасного тренда

В TikTok набирает популярность видео, которое советует употреблять абрикосовые косточки для предотвращения акне и появления шрамов. Автор ролика, который уже собрал более 440 тысяч просмотров и 77 тысяч лайков, предположила, что чистая кожа у нее с детства может быть результатом потребления большого количества этих косточек. При этом она сама признается, что, согласно научным данным, после такого "лечения" ей, вероятно, вообще не должно было бы повезти остаться живой.

"Косточки абрикоса содержат соединение под названием амигдалин, которое после употребления превращается в цианид. Цианид — это быстродействующий, потенциально смертельный яд, который препятствует способности организма использовать кислород", — пояснил врач общей практики из LloydsPharmacy Online Doctor, доктор Нил Патель.

Медик подчеркнул, что тренды с TikTok в сфере ухода за кожей могут быть не только неэффективными, но и крайне опасными. Он призвал пользователей критически относиться к подобным советам и всегда проверять информацию у специалистов перед тем, как экспериментировать с собственным здоровьем.

