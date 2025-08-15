Відео
Головна Медцентр TikTok-ідея з абрикосовими кісточками може вбити — лікар

TikTok-ідея з абрикосовими кісточками може вбити — лікар

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 13:00
Лікар застеріг від смертельного тренду з TikTok про акне
Жінка з абрикосовими патчами на обличчі. Фото: Reviva Labs

У TikTok поширюється новий небезпечний тренд, який пропонує боротися з акне за допомогою абрикосових кісточок, що містять смертельний ціанід. Лікарі застерігають, що така порада може мати фатальні наслідки для здоров’я і навіть життя.

Про це повідомляє видання Express.

Реклама
Читайте також:

Лікар попередив про ризики небезпечного тренду

У TikTok набирає популярності відео, яке радить вживати абрикосові кісточки для запобігання акне та появі шрамів. Авторка ролика, який уже зібрав понад 440 тисяч переглядів і 77 тисяч лайків, припустила, що чиста шкіра у неї з дитинства може бути результатом споживання великої кількості цих кісточок. Водночас вона сама зізнається, що, згідно з науковими даними, після такого "лікування" їй, ймовірно, взагалі не мало б пощастити залишитися живою.

"Кісточки абрикоса містять сполуку під назвою амігдалін, яка після вживання перетворюється на ціанід. Ціанід — це швидкодіюча, потенційно смертельна отрута, яка перешкоджає здатності організму використовувати кисень", — пояснив лікар загальної практики з LloydsPharmacy Online Doctor, доктор Ніл Патель.

Медик наголосив, що тренди з TikTok у сфері догляду за шкірою можуть бути не лише неефективними, а й вкрай небезпечними. Він закликав користувачів критично ставитися до подібних порад і завжди перевіряти інформацію у фахівців перед тим, як експериментувати з власним здоров’ям.

Нагадаємо, що у Львові лікарі успішно прооперували 102-річного пацієнта, в якого діагностували рак шкіри. Фахівці припускають, що він може бути найстаршим в Україні онкохворим, пролікованим хірургічним методом.

Раніше ми також інформували, що у Києві зростає кількість випадків зараження коронавірусом нового штаму Stratus

