Новое исследование показало силу влияния сна на здоровье

Девушка, которая спит. Фото: Freepik

Хороший ночной сон может быть значительно важнее для здоровья, чем считалось ранее. По важности он уступил лишь отсутствию курения.

Об этом говорится в исследовании Университета здравоохранения и науки штата Орегон.

Реклама

Читайте также:

Детали исследования

Оказалось, что сон является одним из ключевых поведенческих факторов, которые влияют на долголетие — даже весомее диеты, физической активности или уровня одиночества.

Старший автор исследования, доцент Школы медсестер OHSU Эндрю Макхилл признался, что не ожидал столь сильной связи между количеством сна и продолжительностью жизни. По его словам, результаты убедительно демонстрируют необходимость уделять сну не меньше внимания, чем питанию или тренировкам.

"Люди действительно должны стремиться получать от семи до девяти часов сна каждую ночь, если это возможно", — отметил он.

Над работой преимущественно работали аспиранты Лаборатории сна, хронобиологии и здоровья OHSU. Хотя в научной среде давно установлена важность полноценного сна для сердечно-сосудистой системы, иммунитета и работы мозга, масштабы его влияния на продолжительность жизни стали неожиданностью для исследователей.

Это исследование стало первым, продемонстрировавшим ежегодную корреляцию между продолжительностью сна и средней продолжительностью жизни в каждом из штатов США. По определению CDC, достаточным считается сон продолжительностью не менее семи часов в сутки.

Макхилл подчеркнул, что, хотя механизмы влияния недостаточного сна на смертность требуют дополнительного изучения, очевидно одно: пренебрегать сном больше нельзя.

"Хороший ночной сон не только улучшит ваше самочувствие — он может прямо повлиять на то, как долго вы проживете", — сказал он.

Напомним, ранее эксперты назвали простые привычки, которые замедляют старение. На это влияет общение, путешествия, игра или обед с друзьями.

В то же время врач рассказал о главных ошибках при лечении сезонных болезней. С наступлением холодов все больше людей подхватывают простуду, грипп или COVID-19, путая их и лечась неправильно.