Похож на ВИЧ, но убивает более жестоко — что такое вирус HTLV-1

Похож на ВИЧ, но убивает более жестоко — что такое вирус HTLV-1

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 14:24
Ученые нашли потенциальное лекарство против HTLV-1
Забор крови на анализ. Фото иллюстративное: Pexels

HTLV-1, известный как человеческий Т-лимфотропный вирус 1 типа, часто называют "забытым родственником" ВИЧ. Хотя он был открыт еще в 1980 году, внимание к нему остается крайне низким, несмотря на то, что он способен вызывать тяжелые заболевания — от паралича до агрессивных форм рака. Однако медицинское сообщество заговорило об этом вирусе снова, потому что ученые сделали прорыв.

Об этом говорится в статье IFLScience.

Читайте также:

Что такое HTLV-1 и почему его называют "родственником" вируса иммунодефицита человека

Этот ретровирус передается во время полового контакта, через кровь или грудное молоко, и, попав в организм, остается там на всю жизнь.

Всемирная организация здравоохранения еще в 2012 году оценивала количество инфицированных в 5-10 миллионов, однако точные масштабы до сих пор неизвестны из-за отсутствия глобальных программ тестирования.

Какие симптомы заражения HTLV-1

Большинство носителей даже не подозревают об инфекции, ведь она долгое время не вызывает симптомов.

Однако у части пациентов вирус становится причиной тяжелых осложнений. Одно из них - HAM/TSP, хроническое поражение спинного мозга, которое постепенно приводит к ослаблению и спазмам мышц, нарушению координации и проблемам с походкой.

В других случаях может развиваться Т-клеточный лейкоз или лимфома взрослых (ATL). Это агрессивная форма рака крови, которая развивается годами, но часто заканчивается летально: в тяжелых случаях больные живут меньше года после постановки диагноза.

Где распространен этот вирус

География вируса имеет свои "горячие точки". В частности, это юго-западные регионы Японии, страны Африки к югу от Сахары, Карибский бассейн, части Южной Америки, Меланезия, Ближний Восток и центральная Австралия, особенно среди коренного населения.

Какое лечение существует от HTLV-1

Прививки от HTLV-1 в настоящее время нет, а профилактика ограничивается проверкой донорской крови и использованием барьерной контрацепции.

Однако последние исследования в Австралии дают основания для осторожного оптимизма. Ученые из Института медицинских исследований имени Вальтера и Элизы Холл создали первую в мире мышиную модель HTLV-1 и проверили действие двух препаратов, которые уже используют в терапии ВИЧ — тенофовира и долутегравира. Оба средства смогли притормозить активность вируса в живом организме.

Исследователи убеждены, что этот результат открывает двери к будущим клиническим испытаниям и впервые за много лет дает реальную надежду на появление эффективных методов лечения заболевания, которое десятилетиями оставалось вне поля зрения мировой медицины.

Напомним, в Украине тем временем активно распространяется заболеваемость новым штаммом вируса Stratus.

Также в Киеве зафиксировали резкое увеличение пациентов, которые обращаются с сезонными инфекциями.

смерть болезнь рак ученые ВИЧ вирус онкология
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
