Головна Медцентр Схожий на ВІЛ, але вбиває жорстокіше — що таке вірус HTLV-1

Схожий на ВІЛ, але вбиває жорстокіше — що таке вірус HTLV-1

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 14:24
Вчені знайшли потенційні ліки проти HTLV-1
Забір крові на аналіз. Фото ілюстративне: Pexels

HTLV-1, відомий як людський Т-лімфотропний вірус 1 типу, часто називають "забутим родичем" ВІЛ. Хоча він був відкритий ще у 1980 році, увага до нього залишається вкрай низькою, попри те, що він здатен спричиняти тяжкі захворювання — від паралічу до агресивних форм раку. Проте медична спільнота заговорила про цей вірус знову, бо вчені зробили прорив.

Про це йдеться у статті IFLScience.

Читайте також:

Що таке HTLV-1 і чому його називають "родичем" вірусу імунодефіциту людини

Цей ретровірус передається під час статевого контакту, через кров або грудне молоко, і, потрапивши в організм, залишається там на все життя.

Світова організація охорони здоров’я ще у 2012 році оцінювала кількість інфікованих у 5-10 мільйонів, однак точні масштаби досі невідомі через відсутність глобальних програм тестування.

Які симптоми зараження HTLV-1

Більшість носіїв навіть не підозрюють про інфекцію, адже вона довгий час не викликає симптомів.

Проте у частини пацієнтів вірус стає причиною важких ускладнень. Одне з них — HAM/TSP, хронічне ураження спинного мозку, що поступово призводить до ослаблення та спазмів м’язів, порушення координації й проблем із ходою.

В інших випадках може розвиватися Т-клітинний лейкоз або лімфома дорослих (ATL). Це агресивна форма раку крові, яка розвивається роками, але часто закінчується летально: у тяжких випадках хворі живуть менш як рік після встановлення діагнозу.

Де поширений цей вірус

Географія вірусу має свої "гарячі точки". Зокрема, це південно-західні регіони Японії, країни Африки на південь від Сахари, Карибський басейн, частини Південної Америки, Меланезія, Близький Схід і центральна Австралія, особливо серед корінного населення.

Яке лікування існує від HTLV-1

Щеплення від HTLV-1 наразі немає, а профілактика обмежується перевіркою донорської крові та використанням бар’єрної контрацепції.

Однак останні дослідження в Австралії дають підстави для обережного оптимізму. Науковці з Інституту медичних досліджень імені Вальтера та Елізи Холл створили першу у світі мишачу модель HTLV-1 та перевірили дію двох препаратів, які вже використовують у терапії ВІЛ — тенофовіру та долутегравіру. Обидва засоби змогли пригальмувати активність вірусу в живому організмі.

Дослідники переконані, що цей результат відкриває двері до майбутніх клінічних випробувань і вперше за багато років дає реальну надію на появу ефективних методів лікування захворювання, яке десятиліттями залишалося поза увагою світової медицини.

Нагадаємо, в Україні тим часом активно шириться захворюваність на новий штам вірусу Stratus.

Також у Києві зафіксували різке збільшення пацієнтів, які звертаються із сезонними інфекціями.

смерть хвороба рак вчені ВІЛ вірус онкологія
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
