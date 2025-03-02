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Спасатели оказали помощь мужчине с весом 250 кг

2 марта 2025 19:05
Андрей Плахонин - Редактор
В Киевской области спасатели помогли мужчине с избыточным весом
Спасатели и мужчина, которому оказали помощь. Фото: ГСЧС
Андрей Плахонин - Редактор

В Киевской области спасатели оказали помощь мужчине, который имеет более 250 килограммов избыточной массы тела. Его госпитализировали в Ирпенскую центральную городскую больницу.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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В Службу спасения Бучанского района поступил вызов о необходимости оказания помощи больному мужчине в транспортировке в карету "скорой" в Ирпене.

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Спасатели и мужчина, которому оказали помощь. Фото: ГСЧС

"Благодаря слаженным действиям спасателей и с помощью мягких медицинских носилок, больной был транспортирован в карету экстренной медицинской помощи", — говорится в сообщении.

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Спасатели и мужчина, которому оказали помощь. Фото: ГСЧС

В ГСЧС подчеркнули, что этот инцидент показывает важность быстрой реакции спасателей на необычные ситуации и их готовность оказывать помощь гражданам при любых условиях.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, белок является критически важным для многих функций организма, поэтому необходимо обеспечивать его достаточное потребление. Врачи выделили основные симптомы, которые могут свидетельствовать о дефиците.

Также в марте и апреле в Украине ожидается повышение заболеваемости гриппом. Важно сделать прививку до того, как вирус попадет в организм.

больницы ГСЧС медицина спасатели медицинская помощь

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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