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Рятувальники надали допомогу чоловіку з вагою 250 кг

2 березня 2025 19:05
Андрій Плахонін - Редактор
У Київській області рятувальники допомогли чоловіку з надлишковою вагою
Рятувальники та чоловік, якому надали допомогу. Фото: ДСНС
Андрій Плахонін - Редактор

У Київській області рятувальники надали допомогу чоловіку, який має понад 250 кілограмів надлишкової маси тіла. Його госпіталізували до Ірпінської центральної міської лікарні.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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Рятувальники та чоловік, якому надали допомогу. Фото: ДСНС

"Завдяки злагодженим діям рятувальників та за допомогою м'яких медичних ношей, хворого було транспортовано до карети екстреної медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники на Київщині
Рятувальники та чоловік, якому надали допомогу. Фото: ДСНС

У ДСНС підкреслили, що цей інцидент показує важливість швидкої реакції рятувальників на незвичайні ситуації та їхню готовність надавати допомогу громадянам за будь-яких умов.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, білок є критично важливим для багатьох функцій організму, тому необхідно забезпечувати його достатнє споживання. Лікарі виділили основні симптоми, які можуть свідчити про дефіцит.

Також у березні та квітні в Україні очікується підвищення захворюваності на грип. Важливо зробити щеплення до того, як вірус потрапить в організм.

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