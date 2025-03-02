У Київській області рятувальники допомогли чоловіку з надлишковою вагою

Рятувальники та чоловік, якому надали допомогу. Фото: ДСНС

У Київській області рятувальники надали допомогу чоловіку, який має понад 250 кілограмів надлишкової маси тіла. Його госпіталізували до Ірпінської центральної міської лікарні.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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До Служби порятунку Бучанського району надійшов виклик про необхідність надання допомоги хворому чоловіку в транспортуванні до карети "швидкої" в Ірпені.

Рятувальники та чоловік, якому надали допомогу. Фото: ДСНС

"Завдяки злагодженим діям рятувальників та за допомогою м'яких медичних ношей, хворого було транспортовано до карети екстреної медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники та чоловік, якому надали допомогу. Фото: ДСНС

У ДСНС підкреслили, що цей інцидент показує важливість швидкої реакції рятувальників на незвичайні ситуації та їхню готовність надавати допомогу громадянам за будь-яких умов.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, білок є критично важливим для багатьох функцій організму, тому необхідно забезпечувати його достатнє споживання. Лікарі виділили основні симптоми, які можуть свідчити про дефіцит.

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