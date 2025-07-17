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Главная Медцентр "Доступные лекарства" в каждое село — почему это необходимо

"Доступные лекарства" в каждое село — почему это необходимо

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 01:19
НСЗУ расширяет программу Доступные лекарства на села Украины
Фармацевт в аптеке. Иллюстративное фото: pexels.com

Села с новыми амбулаториями нуждаются в срочном внедрении системы "Доступные лекарства". Сейчас немало таких сел, где жителям приходится ехать за лекарствами в райцентр за несколько километров.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык заявила глава НСЗУ Наталья Гусак.

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По словам Натальи Гусак, цель программы — обеспечить территориальную доступность, чтобы все аптеки (и крупные сети, и маленькие местные точки) были участниками программы реимбурсации (возмещение стоимости определенных лекарственных средств и медицинских изделий, — ред.) Поэтому ситуацию будут менять.

"Мы видим, что, например, в селе есть несколько тысяч жителей. Но при этом аптека, которая находится на территории села, не является участником "Доступных лекарств". И пациентам необходимо ехать за несколько километров в районный центр", — отметила Наталья Гусак.

Председатель НСЗУ отметила, что ее ведомство изучает зарубежную практику, и, соответственно, убедилось, что это решение является правильным для помощи украинцам.

Ранее сообщалось, что "Доступные лекарства" остаются одним из ключевых инструментов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и поддержки пациентов с хроническими недугами. Программа действует в Украине уже более семи лет.

А еще мы информировали, что в Украине изменили правила продажи препарата налбуфин. Теперь этот медикамент можно получить исключительно по электронному рецепту.

лекарства медицина аптеки НСЗУ Доступные лекарства
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
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