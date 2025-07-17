НСЗУ розширює програму Доступні ліки на села України

Фармацевт в аптеці. Ілюстративне фото: pexels.com

Села з новими амбулаторіями потребують термінового впровадження системи "Доступні ліки". Зараз чимало таких сіл, де мешканцям доводиться їхати за ліками до райцентру за кілька кілометрів.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик заявила голова НСЗУ Наталія Гусак.

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Чому програма "Доступні ліки" настільки важлива

За словами Наталії Гусак, мета програми — забезпечити територіальну доступність, щоб усі аптеки (і великі мережі, і маленькі місцеві точки) були учасниками програми реімбурсації (відшкодування вартості певних лікарських засобів та медичних виробів, — ред.). Тож ситуацію будуть змінювати.

"Ми бачимо, що, наприклад, у селі є декілька тисяч жителів. Але при цьому аптека, яка знаходиться на території села, не є учасником "Доступних ліків". І пацієнтам необхідно їхати за кілька кілометрів до районного центру", — зазначила Наталія Гусак.

Голова НСЗУ наголосила, що її відомство вивчає зарубіжну практику, і, відповідно, впевнилось, що це рішення є правильним для допомоги українцям.

Раніше повідомлялось, що "Доступні ліки" залишаються одним із ключових інструментів профілактики серцево-судинних захворювань та підтримки пацієнтів із хронічними недугами. Програма діє в Україні вже понад сім років.

А ще ми інформували, що в Україні змінили правила продажу препарату налбуфін. Тепер цей медикамент можна отримати виключно за електронним рецептом.