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Полиция будет расследовать вероятную врачебную ошибку во Львове

14 марта 2025 09:46
Андрей Плахонин - Редактор
Полиция Львова расследует врачебную халатность в частной клинике
Медицинская помощь в больнице. Фото иллюстративное: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

Во Львовской области полиция будет расследовать вероятное ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками одной из частных клиник города. Причиной стало тяжелое кровотечение у 28-летней пациентки после неудачного хирургического вмешательства.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

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Инцидент произошел 12 марта, когда на оперативную линию "102" поступило сообщение от медиков львовской коммунальной больницы о госпитализации женщины в критическом состоянии. Пострадавшая оказалась жительницей Запорожской области. Она была доставлена в медучреждение с острым кровотечением после операции, которую ей провели в частной клинике Львова.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Украине продолжается всплеск заболеваемости гриппом — медики ответили, как быстро распространяется болезнь и какие последствия она может вызвать.

Также стало известно, что в Австралии впервые за всю историю медицины выписали пациента с искусственным сердцем.

Львов полиция врачи больница кровотечение

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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