Полиция Львова расследует врачебную халатность в частной клинике

Медицинская помощь в больнице. Фото иллюстративное: Pexels

Во Львовской области полиция будет расследовать вероятное ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками одной из частных клиник города. Причиной стало тяжелое кровотечение у 28-летней пациентки после неудачного хирургического вмешательства.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

Читайте также:

У женщины открылось кровотечение после операции в частной клинике

Инцидент произошел 12 марта, когда на оперативную линию "102" поступило сообщение от медиков львовской коммунальной больницы о госпитализации женщины в критическом состоянии. Пострадавшая оказалась жительницей Запорожской области. Она была доставлена в медучреждение с острым кровотечением после операции, которую ей провели в частной клинике Львова.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Украине продолжается всплеск заболеваемости гриппом — медики ответили, как быстро распространяется болезнь и какие последствия она может вызвать.

Также стало известно, что в Австралии впервые за всю историю медицины выписали пациента с искусственным сердцем.