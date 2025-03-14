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Поліція розслідуватиме ймовірну лікарську помилку у Львові

14 березня 2025 09:46
Андрій Плахонін - Редактор
Поліція Львова розслідує лікарську недбалість у приватній клініці
Медична допомога в лікарні. Фото ілюстративне: Pexels
Андрій Плахонін - Редактор

У Львівській області поліція розслідуватиме ймовірне неналежне виконання професійних обов’язків медичними працівниками однієї з приватних клінік міста. Причиною стала важка кровотеча у 28-річної пацієнтки після невдалого хірургічного втручання.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області

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Інцидент стався 12 березня, коли на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення від медиків львівської комунальної лікарні про госпіталізацію жінки у критичному стані. Постраждала виявилась мешканкою Запорізької області. Вона була доставлена до медзакладу з гострою кровотечею після операції, яку їй провели у приватній клініці Львова.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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