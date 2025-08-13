Видео
Ослепли 18 человек — на Тернопольщине скандал из-за офтальмологов

Ослепли 18 человек — на Тернопольщине скандал из-за офтальмологов

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 14:44
В Черткове суд рассматривает дело врачей которые нанесли тяжкий вред пациентам
Проверка зрения. Фото иллюстративное: Pexels

В Тернопольской области прокуроры обратились в суд с ходатайством об отстранении от должностей четырех офтальмологов районной больницы, которых обвиняют в ряде тяжких преступлений. Речь идет о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медработниками, повлекшем тяжкие последствия для пациентов, взяточничестве и служебной халатности.

Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры.

Читайте также:

Из-за действий офтальмологов на Черткивщине ослепли 18 человек

Следствие установило, что с марта 2022 по февраль 2023 года трое врачей по указанию заведующего отделением вводили пациентам запрещенный препарат.

За это они требовали от больных от 8 до 34 тысяч гривен. В результате такого "лечения" пострадало 18 человек. В частности, 15 потеряли зрение на один глаз, еще трое ослепли на оба глаза. Из-за осложнений семи пациентам пришлось провести операцию по удалению глаза.

Государству также нанесен ущерб почти на 900 тысяч гривен, которые потратили на лечение пострадавших. Уголовные производства находятся на рассмотрении Чертковского районного суда.

Поскольку подозреваемые продолжают работать в медучреждении, прокуроры отмечают риски их влияния на персонал и пациентов и требуют временного отстранения от занимаемых должностей.

Напомним, ученые узнали, как COVID-19 влияет на мозг людей, даже если они никогда не заражались им.

Также узнайте, какие медицинские услуги покрывают в Украине за счет НСЗУ и они становятся бесплатными для украинцев.

скандал здоровье Тернопольская область зрение врачи офтальмолог
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
