Осліпло 18 людей — на Тернопільщині скандал через офтальмологів

Осліпло 18 людей — на Тернопільщині скандал через офтальмологів

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 14:44
У Чорткові суд розглядає справу лікарів які завдали тяжкої шкоди пацієнтам
Перевірка зору. Фото ілюстративне: Pexels

У Тернопільській області прокурори звернулися до суду з клопотанням про відсторонення від посад чотирьох офтальмологів районної лікарні, яких обвинувачують у низці тяжких злочинів. Йдеться про неналежне виконання професійних обов’язків медпрацівниками, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнтів, хабарництво та службову недбалість.

Про це повідомили в пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури

Через дії офтальмологів на Чортківщині осліпло 18 людей

Слідство встановило, що з березня 2022-го по лютий 2023 року троє лікарів за вказівкою завідувача відділення вводили пацієнтам заборонений препарат.

За це вони вимагали від хворих від 8 до 34 тисяч гривень. У результаті такого "лікування" постраждали 18 осіб. Зокрема, 15 втратили зір на одне око, ще троє осліпли на обидва ока. Через ускладнення семи пацієнтам довелося провести операцію з видалення ока.

Державі також завдано збитків майже на 900 тисяч гривень, які витратили на лікування потерпілих. Кримінальні провадження перебувають на розгляді Чортківського районного суду.

Оскільки підозрювані продовжують працювати у медзакладі, прокурори наголошують на ризиках їхнього впливу на персонал та пацієнтів і вимагають тимчасового відсторонення від обійманих посад.

скандал здоров'я Тернопільська область зір лікарі офтальмолог
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
