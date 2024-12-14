Психиатрический обзор за деньги работодателя — что нужно знать

Обзор у психиатра. Фото: Freepik

В Украине с 1 января 2025 г. работодатели обязаны оплачивать психиатрические осмотры работников, профессии которых требуют особых стандартов психического здоровья. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Обязательные психиатрические проверки касаются работников следующих категорий:

лиц, чья деятельность требует повышенного внимания и ответственности;

работников с доступом к опасным объектам;

специалистов, работа которых связана с влиянием на здоровье других людей.

К таким профессиям относятся:

лица, обладающие разрешением на оружие;

работники экстренной медицинской помощи;

пожарные;

спасатели;

водители пассажирского и грузового транспорта;

машинисты;

операторы газовых котельных;

лица с допуском к государственной тайне;

руководители центральных органов исполнительной власти, их заместители;

работники атомной промышленности;

члены экипажей морских судов и авиации;

медицинские работники, фармацевты, педагоги и воспитатели детских садов.

Полный список профессий доступный на сайте Министерства здравоохранения размещен по этой ссылке.

Кто будет проводить осмотры работников

Обзоры будут осуществлять врачи-психиатры, зарегистрированные в электронной системе здравоохранения и соответствующие квалификации.

Что будут оплачивать работодатели

Работодатели должны обеспечить финансирование следующих мер:

предварительные психиатрические осмотры при трудоустройстве;

внеочередные осмотры при необходимости;

периодические проверки состояния психического здоровья во время трудовой деятельности

В Украине уже 904 медицинских учреждения подписали контракты с НСЗУ и предоставляют услуги в сфере психиатрической помощи. Эти заведения обеспечивают проведение обязательных осмотров в соответствии с новыми правилами.

Найти ближайшую клинику можно с помощью интерактивной карты или обратившись в контакт-центры НСЗУ (16-77) или МЗ (0-800-60-20-19).

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил об изменениях в программе "Доступные лекарства".

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