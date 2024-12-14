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Осмотр у психиатра за счет работодателя — новые правила

14 декабря 2024 14:13
Анастасия Постоенко - Редактор
Психиатрический обзор за деньги работодателя — что нужно знать
Обзор у психиатра. Фото: Freepik
Анастасия Постоенко - Редактор

В Украине с 1 января 2025 г. работодатели обязаны оплачивать психиатрические осмотры работников, профессии которых требуют особых стандартов психического здоровья. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Обязательные психиатрические проверки касаются работников следующих категорий:

  • лиц, чья деятельность требует повышенного внимания и ответственности;
  • работников с доступом к опасным объектам;
  • специалистов, работа которых связана с влиянием на здоровье других людей.

К таким профессиям относятся:

  • лица, обладающие разрешением на оружие;
  • работники экстренной медицинской помощи;
  • пожарные;
  • спасатели;
  • водители пассажирского и грузового транспорта;
  • машинисты;
  • операторы газовых котельных;
  • лица с допуском к государственной тайне;
  • руководители центральных органов исполнительной власти, их заместители;
  • работники атомной промышленности;
  • члены экипажей морских судов и авиации;
  • медицинские работники, фармацевты, педагоги и воспитатели детских садов.

Полный список профессий доступный на сайте Министерства здравоохранения размещен по этой ссылке.

Кто будет проводить осмотры работников

Обзоры будут осуществлять врачи-психиатры, зарегистрированные в электронной системе здравоохранения и соответствующие квалификации.

Что будут оплачивать работодатели

Работодатели должны обеспечить финансирование следующих мер:

  • предварительные психиатрические осмотры при трудоустройстве;
  • внеочередные осмотры при необходимости;
  • периодические проверки состояния психического здоровья во время трудовой деятельности

В Украине уже 904 медицинских учреждения подписали контракты с НСЗУ и предоставляют услуги в сфере психиатрической помощи. Эти заведения обеспечивают проведение обязательных осмотров в соответствии с новыми правилами.

Найти ближайшую клинику можно с помощью интерактивной карты или обратившись в контакт-центры НСЗУ (16-77) или МЗ (0-800-60-20-19).

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил об изменениях в программе "Доступные лекарства".

Также украинский стартап изобрел уникальный метод психологической помощи бойцам ВСУ.

Минздрав психологическая помощь психиатр медицинская помощь работодатели

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