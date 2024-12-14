Психиатрический обзор за деньги работодателя — что нужно знать

Осмотр у психиатра за счет работодателя — новые правила
В Украине с 1 января 2025 г. работодатели обязаны оплачивать психиатрические осмотры работников, профессии которых требуют особых стандартов психического здоровья. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства здравоохранения.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Кто обязан проходить осмотры у психиатра
Обязательные психиатрические проверки касаются работников следующих категорий:
- лиц, чья деятельность требует повышенного внимания и ответственности;
- работников с доступом к опасным объектам;
- специалистов, работа которых связана с влиянием на здоровье других людей.
К таким профессиям относятся:
- лица, обладающие разрешением на оружие;
- работники экстренной медицинской помощи;
- пожарные;
- спасатели;
- водители пассажирского и грузового транспорта;
- машинисты;
- операторы газовых котельных;
- лица с допуском к государственной тайне;
- руководители центральных органов исполнительной власти, их заместители;
- работники атомной промышленности;
- члены экипажей морских судов и авиации;
- медицинские работники, фармацевты, педагоги и воспитатели детских садов.
Полный список профессий доступный на сайте Министерства здравоохранения размещен по этой ссылке.
Кто будет проводить осмотры работников
Обзоры будут осуществлять врачи-психиатры, зарегистрированные в электронной системе здравоохранения и соответствующие квалификации.
Что будут оплачивать работодатели
Работодатели должны обеспечить финансирование следующих мер:
- предварительные психиатрические осмотры при трудоустройстве;
- внеочередные осмотры при необходимости;
- периодические проверки состояния психического здоровья во время трудовой деятельности
В Украине уже 904 медицинских учреждения подписали контракты с НСЗУ и предоставляют услуги в сфере психиатрической помощи. Эти заведения обеспечивают проведение обязательных осмотров в соответствии с новыми правилами.
Найти ближайшую клинику можно с помощью интерактивной карты или обратившись в контакт-центры НСЗУ (16-77) или МЗ (0-800-60-20-19).
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