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Огляд у психіатра за кошти роботодавця — нові правила з 2025 року

14 грудня 2024 14:13
Анастасія Постоєнко - Редактор
Психіатричний огляд за гроші роботодавця — що треба знати
Огляд в психіатра. Фото: Freepik
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Україні з 1 січня 2025 року роботодавці зобов’язані оплачувати психіатричні огляди працівників, професії яких вимагають особливих стандартів психічного здоров’я. Відповідний наказ було опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я

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Хто зобов’язаний проходити огляди у психіатра

Обов’язкові психіатричні перевірки стосуються працівників таких категорій:

  • осіб, чия діяльність потребує підвищеної уваги та відповідальності;
  • працівників із доступом до небезпечних об’єктів;
  • фахівців, чия робота пов’язана із впливом на здоров’я інших людей.

До таких професій належать:

  • особи, які володіють дозволом на зброю;
  • працівники екстреної медичної допомоги;
  • пожежники;
  • рятувальники;
  • водії пасажирського та вантажного транспорту;
  • машиністи;
  • оператори газових котелень;
  • особи з допуском до державної таємниці;
  • керівники центральних органів виконавчої влади, їх заступники;
  • працівники атомної промисловості;
  • члени екіпажів морських суден і авіації;
  • медичні працівники, фармацевти, педагоги та вихователі дитячих садків.

Повний список професій доступний на сайті Міністерства охорони здоров’я розміщений за цим посиланням.

Хто проводитиме огляди працівників

Огляди здійснюватимуть лікарі-психіатри, які зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я та мають відповідну кваліфікацію.

Що оплачуватимуть роботодавці

Роботодавці мають забезпечити фінансування таких заходів:

  • попередні психіатричні огляди під час працевлаштування;
  • позачергові огляди у разі необхідності;
  • періодичні перевірки стану психічного здоров’я під час трудової діяльності.

Наразі в Україні вже 904 медичні установи підписали контракти з НСЗУ та надають послуги у сфері психіатричної допомоги. Ці заклади забезпечують проведення обов’язкових оглядів відповідно до нових правил.

Знайти найближчу клініку можна за допомогою інтерактивної карти або звернувшись до контакт-центрів НСЗУ (16-77) чи МОЗ (0-800-60-20-19).

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про зміни у програмі "Доступні ліки".

Також український стартап винайшов унікальний метод психологічної допомоги бійцям ЗСУ. 

МОЗ психологічна допомога психіатр медична допомога роботодавці

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