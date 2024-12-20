Медики из Мукачево и Львова спасли пациента с острой сердечной патологией

Оказание медицинской помощи. Фото иллюстративное: Минздрав

Во Львове медики спасли жизнь 71-летнего пациента, который имел острую патологию сердца. Однако чуда не произошло бы, если бы не слаженная совместная работа команды медиков из Мукачево и Львова.

Об этом сообщили на странице "103 Закарпатья" в Facebook.

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71-летнему мужчине стало плохо в общественном месте. В помощь оперативно прибыла бригада экстренной медицинской помощи. У пациента диагностировали серьезные сердечно-сосудистые нарушения: острую патологию сердца, расслоение аорты, повреждение клапана, тампонад сердца и кардиогенный шок. Жизнь мужчины можно было спасти только благодаря срочной операции на открытом сердце.

Транспортировка больного. Фото: 103 Закарпатье

Медики из Мукачевской больницы организовали срочную транспортировку во Львов. В сложных погодных условиях, с гололедицей и снегом бригада №708 под руководством врача Владимира Макуссия смогла стабилизировать состояние пациента и за три с половиной часа доставить его в "Больницу Святого Пантелеймона".

Пациент сразу был доставлен в операционную. Операция, длившаяся восемь часов, прошла успешно. Муж сейчас находится в реанимации в стабильном состоянии.

Врач Владимир Макусий отметил, что этот случай стал одним из самых сложных за всю его 33-летнюю практику. Благодаря слаженной работе врачей Мукачевской и львовской больниц, профессионализму водителя быстрой и усилиям всей команды удалось сохранить жизнь пациента.

"За 33 года моей работы это первый столь сверхсложный случай транспортировки критического пациента. Все удалось благодаря четкой, скоординированной работе каждого: нашей бригады, врачей Мукачевской больницы и львовских хирургов. Важную роль сыграли оперативность, оснащение и профессионализм каждого члена команды", — делится врач Владимир Макусий.

Напомним, во Львовском национальном медицинском университете усовершенствуют программу обучения, этим будут заниматься известные врачи. Также в Минздраве предоставили разъяснение, как украинцы могут получать бесплатное лечение за границей.