Медики з Мукачева та Львова врятували пацієнта з гострою серцевою патологією

Надання медичної допомоги. Фото ілюстративне: МОЗ

У Львові медики врятували життя 71-річного пацієнта, який мав гостру патологію серця. Проте чуда не сталося б, якби не злагоджена спільна робота команди медиків з Мукачева та Львова.

Про це повідомили на сторінці "103 Закарпаття" у Facebook.

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71-річному чоловіку стало зле в громадському місці. На допомогу оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. У пацієнта діагностували серйозні серцево-судинні порушення: гостру патологію серця, розшарування аорти, пошкодження клапана, тампонаду серця та кардіогенний шок. Життя чоловіка можна було врятувати лише завдяки терміновій операції на відкритому серці.

Транспортування хворого. Фото: 103 Закарпаття

Медики з Мукачівської лікарні організували термінове транспортування до Львова. У складних погодних умовах, з ожеледицею та снігом бригада №708 під керівництвом лікаря Володимира Макусія змогла стабілізувати стан пацієнта й за три з половиною години доставити його до "Лікарні Святого Пантелеймона".

Пацієнта одразу доставили до операційної. Операція, яка тривала вісім годин, пройшла успішно. Чоловік зараз перебуває в реанімації у стабільному стані.

Лікар Володимир Макусій зазначив, що цей випадок став одним із найскладніших за всю його 33-річну практику. Завдяки злагодженій роботі лікарів Мукачівської та львівської лікарень, професіоналізму водія швидкої й зусиллям усієї команди вдалося зберегти життя пацієнта.

"За 33 роки моєї роботи це перший такий надскладний випадок транспортування критичного пацієнта. Усе вдалося завдяки чіткій, скоординованій роботі кожного: нашої бригади, лікарів Мукачівської лікарні та львівських хірургів. Важливу роль відіграли оперативність, оснащення та професіоналізм кожного члена команди", — ділиться лікар Володимир Макусій.

Нагадаємо, у Львівському національному медичному університеті вдосконалять програму навчання, цим займатимуться відомі лікарі. Також у МОЗ надали роз'яснення, як українці можуть отримувати безкоштовне лікування за кордоном.