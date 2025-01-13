В Китае отчитались, обнаружили ли новые опасные вирусы

Медицинское обследование. Фото: Pexels

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о ситуации с вирусными заболеваниями в стране. Они заявили, что новых болезней не зафиксировано, а увеличение случаев ОРВИ вызвано известными возбудителями, в частности гриппом.

Об этом сообщила научный сотрудник Китайского центра контроля и профилактики заболеваний Ван Липин, передает центральное телевидение Китая CCTV.

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"Данные свидетельствуют, что уровень интенсивности заболеваемости гриппом в большинстве провинций остается умеренным, а во второй половине января, когда в школах и других учебных заведениях начнутся зимние каникулы, ожидается снижение заболеваемости", — отметила Ван.

Она также прокомментировала распространение метапневмовируса. По ее словам, вирус циркулирует среди людей уже десятилетиями. Ван объяснила, что увеличение количества случаев его выявления обусловлено усовершенствованием методов диагностики, а не усилением "агрессивности" или появлением нового штамма.

"Общая интенсивность заболеваемости респираторными инфекционными заболеваниями и соответствующая медицинская нагрузка в этом году не превышают прошлогодних", — заявила она.

Последние медицинские наблюдения показывают, что доминирующим штаммом гриппа, который сейчас циркулирует в Китае и вызвал всплеск заболеваемости, является подтип H1N1. Известно, что антигенные анализы подтверждают эффективность существующих вакцин против этого штамма.

"Анализ устойчивости к лекарствам показал, что циркулирующие вирусы гриппа чувствительны к применяемым медиками противовирусным препаратам, что подтверждает эффективность медикаментозного лечения", — добавила научная сотрудница Китайского центра контроля и профилактики заболеваний.

Напомним, в Украине зафиксировано несколько случаев заражения метапневмовирусом, но врачи уверяют, что паниковать не стоит.

Также врач Тарас Жиравецкий дал несколько советов, как предотвратить осложнения во время заболеваний.