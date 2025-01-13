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Небезпечні віруси в Китаї — чи виявили новий сплеск

13 січня 2025 09:12
Андрій Плахонін - Редактор
У Китаї прозвітували, чи виявили нові небезпечні віруси
Медичне обстеження. Фото: Pexels
Андрій Плахонін - Редактор

Національна комісія охорони здоров’я Китаю повідомила про ситуацію з вірусними захворюваннями в країні. Вони заявили, що нових хвороб не зафіксовано, а збільшення випадків ГРВІ спричинене відомими збудниками, зокрема грипом.

Про це повідомила наукова співробітниця Китайського центру контролю та профілактики захворювань Ван Ліпін, передає центральне телебачення Китаю CCTV.

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"Дані свідчать, що рівень інтенсивності захворюваності на грип у більшості провінцій залишається помірним, а в другій половині січня, коли у школах та інших навчальних закладах почнуться зимові канікули, очікується зниження захворюваності", — зазначила Ван.

Вона також прокоментувала поширення метапневмовірусу. За її словами, вірус циркулює серед людей вже десятиліттями. Ван пояснила, що збільшення кількості випадків його виявлення зумовлене удосконаленням методів діагностики, а не посиленням "агресивності" чи появою нового штаму.

"Загальна інтенсивність захворюваності на респіраторні інфекційні захворювання та відповідне медичне навантаження цього року не перевищують минулорічних", — заявила вона.

Останні медичні спостереження показують, що домінуючим штамом грипу, який зараз циркулює в Китаї і спричинив сплеск захворюваності, є підтип H1N1. Відомо, що антигенні аналізи підтверджують ефективність існуючих вакцин проти цього штаму.

"Аналіз стійкості до ліків засвідчив, що циркулюючі віруси грипу чутливі до застосовуваних медиками противірусних препаратів, що підтверджує ефективність медикаментозного лікування", — додала наукова співробітниця Китайського центру контролю та профілактики захворювань.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано декілька випадків зараження метапневмовірусом, але лікарі запевняють, що панікувати не варто.

Також лікар Тарас Жиравецький дав декілька порад, як запобігти ускладненням під час захворювань.

Китай хвороба зима вірус захворювання

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