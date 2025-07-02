В Винницкой области люди отравились шаурмой

В Винницкой области более 20 человек отравились шаурмой — детали
В Калиновке Винницкой области 25 человек, в том числе 7 детей, попали в больницу. По предварительной информации, вероятно, они отравились шаурмой.
Об этом сообщает Калиновский городской совет.
Массовое отравление шаурмой в Винницкой области — детали
Сообщается, что в инфекционное отделение Калиновской ЦРБ поступило 25 человек с диагнозом пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести, из них — 7 детей в возрасте до 16 лет.
Отмечается, что заболевание возникло в результате употребления шаурмы сомнительного качества в одном из заведений общественного питания города.
Сейчас специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Винницкой области совместно со специалистами Калиновского отделения ВСП Хмельницкого районного отдела ГУ "ВОЦКПХ МЗ Украины" проводят расследование случаев пищевой токсикоинфекции и установления фактов, которые вызвали вспышку пищевого отравления.
Работа заведения общественного питания приостановлена.
В связи с военным положением в Украине проверки контролирующими органами таких заведений ограничены. Поэтому с целью профилактики пищевых отравлений и острых кишечных инфекций Хмельницкое районное управление ГУ Держпродспоживслужбы в Винницкой области предостерегает жителей общины в следующем:
- Не употреблять пищевых продуктов, готовых блюд и напитков при малейшем подозрении относительно их недоброкачественности и с просроченными сроками потребления.
- Хранить продукты питания только способом указанным на упаковке и в установленный срок.
- Не покупать продукты питания на стихийных рынках или с рук у частных лиц.
- Не употреблять пищу сомнительного качества и свежести, продукции, срок годности которой подходит к концу.
- Покупать продукты питания и готовые блюда в проверенных местах.
- Особенно внимательное отношение надо проявлять к приобретению молочных продуктов, рыбы, мяса, копченостей, фастфудов, ведь именно в таких продуктах чаще всего содержатся споры болезнетворных бактерий.
- Не употреблять продукты, имеющие признаки порчи, или срок годности которых истек.
- Не оставлять готовые блюда при комнатной температуре более чем на 2 часа.
- Тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением пищи, после посещения туалета, контакта с животными и после возвращения с улицы.
- Не пить воду из незнакомых источников водоснабжения.
- Покупая любые пищевые продукты в торговой сети, потребитель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.
Соблюдение этих правил значительно снизит риск пищевого отравления и поможет избежать неприятных последствий.
Зато в случае выявления первых признаков кишечного заболевания, а именно: неоднократная диарея, тошнота, рвота, повышенная температура тела, необходимо срочно обратиться в ближайшую больницу. Самолечение опасно.
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