В Винницкой области люди отравились шаурмой

Девушка держится за живот из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В Калиновке Винницкой области 25 человек, в том числе 7 детей, попали в больницу. По предварительной информации, вероятно, они отравились шаурмой.

Об этом сообщает Калиновский городской совет.

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Сообщается, что в инфекционное отделение Калиновской ЦРБ поступило 25 человек с диагнозом пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести, из них — 7 детей в возрасте до 16 лет.

Отмечается, что заболевание возникло в результате употребления шаурмы сомнительного качества в одном из заведений общественного питания города.

Сейчас специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Винницкой области совместно со специалистами Калиновского отделения ВСП Хмельницкого районного отдела ГУ "ВОЦКПХ МЗ Украины" проводят расследование случаев пищевой токсикоинфекции и установления фактов, которые вызвали вспышку пищевого отравления.

Работа заведения общественного питания приостановлена.

Девушка держится за живот из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В связи с военным положением в Украине проверки контролирующими органами таких заведений ограничены. Поэтому с целью профилактики пищевых отравлений и острых кишечных инфекций Хмельницкое районное управление ГУ Держпродспоживслужбы в Винницкой области предостерегает жителей общины в следующем:

Не употреблять пищевых продуктов, готовых блюд и напитков при малейшем подозрении относительно их недоброкачественности и с просроченными сроками потребления.

Хранить продукты питания только способом указанным на упаковке и в установленный срок.

Не покупать продукты питания на стихийных рынках или с рук у частных лиц.

Не употреблять пищу сомнительного качества и свежести, продукции, срок годности которой подходит к концу.

Покупать продукты питания и готовые блюда в проверенных местах.

Особенно внимательное отношение надо проявлять к приобретению молочных продуктов, рыбы, мяса, копченостей, фастфудов, ведь именно в таких продуктах чаще всего содержатся споры болезнетворных бактерий.

Не употреблять продукты, имеющие признаки порчи, или срок годности которых истек.

Не оставлять готовые блюда при комнатной температуре более чем на 2 часа.

Тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением пищи, после посещения туалета, контакта с животными и после возвращения с улицы.

Не пить воду из незнакомых источников водоснабжения.

Покупая любые пищевые продукты в торговой сети, потребитель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

Соблюдение этих правил значительно снизит риск пищевого отравления и поможет избежать неприятных последствий.

Зато в случае выявления первых признаков кишечного заболевания, а именно: неоднократная диарея, тошнота, рвота, повышенная температура тела, необходимо срочно обратиться в ближайшую больницу. Самолечение опасно.

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