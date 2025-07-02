На Вінниччині люди отруїлися шаурмою

Дівчина тримається за живіт через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У Калинівці Вінницької області 25 людей, зокрема 7 дітей, потрапили до лікарні. За попередньою інформацією, ймовірно, вони отруїлися шаурмою.

Про це повідомляє Калинівська міська рада.

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Повідомляється, що в інфекційне відділення Калинівської ЦРЛ поступило 25 осіб з діагнозом харчова токсикоінфекція середнього ступеня важкості, із них — 7 дітей віком до 16 років.

Зазначається, що захворювання виникло внаслідок вживання шаурми сумнівної якості в одному із закладів громадського харчування міста.

Наразі фахівці ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області спільно зі спеціалістами Калинівського відділення ВСП Хмільницького районного відділу ДУ "ВОЦКПХ МОЗ України" проводять розслідування випадків харчової токсикоінфекції та встановлення фактів, які спричинили спалах харчового отруєння.

Робота закладу громадського харчування призупинена.

Дівчина тримається за живіт через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У зв’язку з воєнним станом в Україні перевірки контролюючими органами таких закладів обмежені. Тому з метою профілактики харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій Хмільницьке районне управління ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області застерігає мешканців громади в наступному:

Не вживати харчових продуктів, готових страв і напоїв при найменшій підозрі щодо їх недоброякісності та з простроченими термінами споживання.

Зберігати продукти харчування тільки у спосіб зазначений на упаковці та у встановлений термін.

Не купувати продукти харчування на стихійних ринках або з рук у приватних осіб.

Не вживати їжу сумнівної якості і свіжості, продукції, термін придатності якої добігає кінця.

Купувати продукти харчування та готові страви у перевірених місцях.

Особливо уважне ставлення треба проявляти до придбання молочних продуктів, риби, м’яса, копченостей, фастфудів, адже саме в таких продуктах найчастіше містяться спори хвороботворних бактерій.

Не вживати продукти, що мають ознаки псування, або термін придатності яких закінчився.

Не залишати готові страви при кімнатній температурі більше ніж на 2 години.

Ретельно мити руки з милом перед приготуванням їжі, після відвідування туалету, контакту з тваринами та після повернення з вулиці.

Не пити воду з незнайомих джерел водопостачання.

Купуючи будь-які харчові продукти у торговельній мережі, споживач має право вимагати у продавця документи, що підтверджують якість та безпеку продукції.

Дотримання цих правил значно знизить ризик харчового отруєння та допоможе уникнути неприємних наслідків.

Натомість у випадку виявлення перших ознак кишкового захворювання, а саме: неодноразова діарея, нудота, блювота, підвищена температура тіла, необхідно терміново звернутись до найближчої лікарні. Самолікування небезпечне.

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