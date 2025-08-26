Масочный режим снова вводят в больницах Ровенской области

COVID-19. Фото: ЮНИСЕФ

В Ровенской области из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 усиливают карантинные ограничения. В медицинских учреждениях региона постепенно восстанавливают обязательное ношение защитных масок для пациентов и посетителей.

Об этом сообщает председатель Ровенского областного совета Андрей Карауш.

Реклама

Читайте также:

Усиление карантинных мероприятий на Ровенщине

С 27 августа обязательное ношение масок введут в Ровенском областном противоопухолевом центре. Подобное решение приняли также в Областном кожно-венерологическом диспансере. Сейчас масочный режим уже действует в Региональном центре орфанных заболеваний, Центре психического здоровья населения и в Областной инфекционной больнице, где он применяется постоянно.

Сообщение Карауша в Telegram. Фото: скриншот

"Масочный режим с сегодняшнего дня вводит наш Региональный центр орфанных заболеваний, радиационной защиты и специализированной помощи (бывшая "чернобыльская больница"). Такое решение администрация приняла, учитывая увеличение количества заболеваний коронавирусной инфекцией. Знаю, что и в других наших областных медицинских учреждениях будут рассматривать введение такого шага, поэтому буду информировать об этом, ориентируясь на принятые решения", — отметил Андрей Карауш.

По его словам, областная инфекционная больница продолжает работать в условиях постоянного масочного режима. Такая практика обусловлена спецификой лечебного учреждения, где находятся пациенты с опасными инфекциями. В то же время власти призывают жителей региона придерживаться базовых правил гигиены и социальной дистанции.

"Соблюдайте правила личной гигиены, а по возможности - социальной дистанции. Также важна вакцинация. С начала августа в области официально подтвердили почти полтысячи случаев заболевания, 85-летняя женщина умерла от осложнений", — подчеркнул председатель Ровенского областного совета.

По данным Укргидрометцентра и областных медицинских учреждений, эпидемическая ситуация на Ровенщине остается напряженной. Количество новых случаев коронавируса постоянно растет, а медицинская система работает с дополнительной нагрузкой. Власти подчеркивают необходимость своевременного обращения к врачу и соблюдения профилактических мер для сохранения здоровья населения.

Напомним, что в Украине и за рубежом фиксируют стремительный рост заболеваемости COVID-19. Ученые объясняют, что в летний период вирус распространяется активнее.

Ранее мы также информировали, что медики отмечают: вакцина против коронавируса и в дальнейшем остается действенной против новых штаммов, которые сейчас циркулируют в стране.