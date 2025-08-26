Масковий режим знову вводять у лікарнях Рівненщини

COVID-19. Фото: Unicef

У Рівненській області через різке зростання захворюваності на COVID-19 посилюють карантинні обмеження. У медичних закладах регіону поступово відновлюють обов’язкове носіння захисних масок для пацієнтів та відвідувачів.

Про це повідомляє голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш.

Реклама

Читайте також:

Посилення карантинних заходів на Рівненщині

З 27 серпня обов’язкове носіння масок запровадять у Рівненському обласному протипухлинному центрі. Подібне рішення ухвалили також в Обласному шкірно-венерологічному диспансері. Наразі масковий режим уже діє у Регіональному центрі орфанних захворювань, Центрі психічного здоров’я населення та в Обласній інфекційній лікарні, де він застосовується постійно.

Допис Карауша у Telegram. Фото: скріншот

"Масковий режим відсьогодні запроваджує наш Регіональний центр орфанних захворювань, радіаційного захисту та спеціалізованої допомоги (колишня "чорнобильська лікарня"). Таке рішення адміністрація прийняла, зважаючи на збільшення кількості захворювань на коронавірусну інфекцію. Знаю, що і в інших наших обласних медичних закладах розглядатимуть запровадження такого кроку, тому буду інформувати про це, орієнтуючись на прийняті рішення", — наголосив Андрій Карауш.

За його словами, обласна інфекційна лікарня продовжує працювати в умовах постійного маскового режиму. Така практика зумовлена специфікою лікувального закладу, де перебувають пацієнти з найнебезпечнішими інфекціями. Водночас влада закликає мешканців регіону дотримуватись базових правил гігієни та соціальної дистанції.

"Дотримуйтесь правил особистої гігієни, а за можливості — соціальної дистанції. Також важлива вакцинація. З початку серпня в області офіційно підтвердили майже пів тисячі випадків захворювання, 85-річна жінка померла від ускладнень", — підкреслив голова Рівненської обласної ради.

За даними Укргідрометцентру та обласних медичних установ, епідемічна ситуація на Рівненщині залишається напруженою. Кількість нових випадків коронавірусу постійно зростає, а медична система працює з додатковим навантаженням. Влада наголошує на необхідності вчасного звернення до лікаря та дотримання профілактичних заходів для збереження здоров’я населення.

Нагадаємо, що в Україні та за кордоном фіксують стрімке зростання захворюваності на COVID-19. Науковці пояснюють, що в літній період вірус поширюється активніше.

Раніше ми також інформували, що медики наголошують: вакцина проти коронавірусу й надалі залишається дієвою проти нових штамів, які нині циркулюють у країні.