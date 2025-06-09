На Львовщине растет количество случаев укусов клещей

Врач осматривает пациента на наличие клещей. Иллюстративное фото: Freepik

За прошедшие выходные, 7-8 июня, только во Львовскую областную инфекционную больницу с укусами клещей обратилось 15 человек. В одних случаях клещ присосался во время отдыха на природе, в других — во время работы на огороде или во дворе.

Об этом информирует ZAXID. NET.

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Отмечается, что среди тех, кто пострадал от укуса клеща на прошлых выходных, есть и 59-летняя жительница Николаева. У нее диагностировали болезнь Лайма.

Как рассказал врач-интерн Роман Высоцкий, пациентка работала на огороде. Когда вернулась домой, то почувствовала зуд на голени правой ноги. Женщина заметила в этом месте клеща. Она удалила его самостоятельно, за помощью к медикам не обращалась.

"Два дня назад она заметила покраснение на поверхности голени, размером 6 на 7 см, возникла локальная гипертермия, донимал зуд. Она обратилась к инфекционистам больницы. Ее состояние — средней тяжести", — говорит Роман Высоцкий.

В то же время заместитель директора по медицинской части инфекционной больницы Андрей Орфин рассказал, что в последнее время за помощью к медикам из-за укусов клещей обращается все больше людей.

Только за минувшие выходные, 7-8 июня, обратилось 15 человек. По его словам, болезнь Лайма сейчас часто протекает атипично. Скажем, эритема может возникнуть буквально на второй день после укуса, хотя раньше, в основном появлялась на седьмой день. В практике инфекционистов было уже три случая, когда укус клещей вызвал у детей паралич лицевого нерва.

Во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней сообщили, что на Львовщине в мае за помощью к медикам из-за укусов клещей обратилось 105 жителей Львовщины, а за пять месяцев — 205.

Врач осматривает пациента на наличие клещей. Иллюстративное фото: Freepik

Болезнь Лайма — какие симптомы

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) — это опасное инфекционное заболевание, которое передается через укусы иксодовых клещей. Возбудителем являются бактерии рода Borrelia, которые, попадая в организм человека, могут поражать кожу, нервную систему, сердце и суставы. Заразиться возбудителем болезни Лайма можно исключительно через укус инфицированного клеща.

Болезнь Лайма имеет несколько стадий и ее проявления могут меняться в зависимости от времени после заражения:

ранняя стадия (первые дни — месяц после укуса): на месте укуса может появиться характерное покраснение в виде кольца. Также возможны симптомы, похожие на простуду: повышение температуры, ломота в теле, слабость;

средняя стадия (1-3 месяца после укуса): если болезнь не лечить, инфекция распространяется в организме, поражая суставы, нервную систему и сердце. Возможны сильные головные боли, нарушение зрения, боли в мышцах и сердечные нарушения;

поздняя стадия (от 3 месяцев и более после укуса): может развиться хронический артрит, поражение нервной системы (энцефалит, параличи).

Ранее, инфекционист Лариса Мороз сообщала, что в Украине зафиксирован высокий уровень заражения клещей боррелиями.

Также в Минздраве объясняли, какие заболевания могут вызвать укусы клеща.