На Львівщині зростає кількість випадків укусів кліщів

Лікар оглядає пацієнта на наявність кліщів. Ілюстративне фото: Freepik

За минулі вихідні, 7-8 червня, лише до Львівської обласної інфекційної лікарні з укусами кліщів звернулося 15 людей. В одних випадках кліщ присмоктався під час відпочинку на природі, в інших – під час роботи на городі чи подвір'ї.

Про це інформує ZAXID. NET.

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Зазначається, що серед тих, хто постраждав від укусу кліща на минулих вихідних, є і 59-річна мешканка Миколаєва. У неї діагностували хворобу Лайма.

Як розповів лікар-інтерн Роман Висоцький, пацієнтка працювала на городі. Коли повернулася додому, то відчула свербіж на гомілці правої ноги. Жінка помітила у цьому місці кліща. Вона видалила його самостійно, по допомогу до медиків не зверталася.

"Два дні тому вона помітила почервоніння на поверхні гомілки, розміром 6 на 7 см, виникла локальна гіпертермія, дошкуляв свербіж. Вона звернулася до інфекціоністів лікарні. Її стан — середньої важкості", — каже Роман Висоцький.

Водночас заступник директора з медичної частини інфекційної лікарні Андрій Орфін розповів, що останнім часом по допомогу до медиків через укуси кліщів звертається все більше людей.

Лише за минулі вихідні, 7-8 червня, звернулося 15 людей. За його словами, хвороба Лайма зараз часто протікає атипово. Скажімо, еритема може виникнути буквально на другий день після укусу, хоча раніше, здебільшого з’являлася на сьомий день. У практиці інфекціоністів було вже три випадки, коли укус кліщів викликав у дітей параліч лицевого нерва.

У Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб повідомили, що на Львівщині у травні по допомогу до медиків через укуси кліщів звернулося 105 мешканців Львівщини, а за п’ять місяців — 205.

Лікар оглядає пацієнта на наявність кліщів. Ілюстративне фото: Freepik

Хвороба Лайма — які симптоми

Хвороба Лайма (кліщовий бореліоз) — це небезпечне інфекційне захворювання, яке передається через укуси іксодових кліщів. Збудником є бактерії роду Borrelia, які, потрапляючи в організм людини, можуть уражати шкіру, нервову систему, серце та суглоби. Заразитися збудником хвороби Лайма можна виключно через укус інфікованого кліща.

Хвороба Лайма має декілька стадій і її прояви можуть змінюватися залежно від часу після зараження:

рання стадія (перші дні — місяць після укусу): на місці укусу може з’явитися характерне почервоніння у вигляді кільця. Також можливі симптоми, схожі на застуду: підвищення температури, ломота в тілі, слабкість;

середня стадія (1-3 місяці після укусу): якщо хворобу не лікувати, інфекція поширюється в організмі, вражаючи суглоби, нервову систему та серце. Можливі сильні головні болі, порушення зору, болі в м’язах і серцеві порушення;

пізня стадія (від 3 місяців і більше після укусу): може розвинутися хронічний артрит, ураження нервової системи (енцефаліт, паралічі).

Раніше, інфекціоністка Лариса Мороз повідомляла, що в Україні зафіксовано високий рівень зараження кліщів бореліями

Також у МОЗ пояснювали, які захворювання можуть викликати укуси кліща.