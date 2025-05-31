В Черкасской области снова зафиксировали случай дирофиляриоза

Медики. Фото иллюстративное: Pexels

В Черкасской области зафиксирован случай дирофиляриоза. Речь идет о гельминте под кожей человека. Это произошло второй раз с начала года.

Об этом сообщает "Суспільне" в субботу, 31 мая.

Реклама

Читайте также:

Случай дирофиляриоза в Черкасской области

Заместитель генерального директора Черкасского областного центра контроля и профилактики болезней Ольга Мизинова отметила, что последний случай был зафиксирован на территории Золотоношского района.

"В бактериологическую лабораторию нашего центра поступил биоматериал от областной больницы. Паразитологическое исследование подтвердило вид гельминта — Dirofilaria repens", — рассказала Мизинова.

Сейчас возраст пациента и его состояние не разглашают.

Какая опасность

Дирофиляриоз — единственный гельминтоз, который передается через укусы кровососущих насекомых и может вызвать заболевание у людей. Паразитические черви проникают в организм и способны вызвать осложнения.

"Его возбудителем является тонкая нитевидная нематода белого цвета размером 4-17 сантиметров, которая в основном локализуется под кожей или слизистыми. Человек заражается только при укусе кровососущих насекомых, которые переносят личинку дирофилярии от основного хозяина — собак", — отметила Мизинова.

Симптомы заболевания

Первым симптомом является безболезненная опухоль, в месте которой ощущается зуд и жжение.

"Характерным симптомом заболевания является миграция гельминта, что выражается в передвижении или уплотнении опухоли под кожей. Расстояние, на которое перемещается гельминт — от нескольких до десятков сантиметров, скорость миграции — до 30 сантиметров за двое суток", — говорит заместитель генерального директора Черкасского областного центра контроля и профилактики болезней.

По ее словам, удалить его можно только оперативным путем, однако были случаи, когда люди самостоятельно извлекали дирофилярию.

Болезнь сначала поражает глаза, впоследствии может распространяться на голову, шею, туловище, конечности.

Защита для людей и животных

Мизинова отметила, чтобы уберечься от заражения дирофиляриозом, стоит защищать себя и собаку от укусов комаров.

"Эффективно использование репеллентов (средств, отпугивающих комаров), электрофумигаторов, инсектицидных спиралей. Кроме того, помогает ношение закрытой одежды, накидок на голову, а также применение сеток на окнах и дверях", — сообщила она.

Для защиты собак также применяют специальные спреи, таблетки, ошейники и другие профилактические средства.

Напомним, врач посоветовала, как избежать укуса змей во время прогулки. Три вида гадюк могут вызвать боль, отеки и аллергию.

Ранее Новини.LIVE объясняли, почему стоит добавить свинину в свой рацион.