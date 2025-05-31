На Черкащині знову зафіксували випадок дирофіляріозу

Медики. Фото ілюстративне: Pexels

У Черкаській області зафіксовано випадок дирофіляріозу. Йдеться про гельмінта під шкірою людини. Це сталося вдруге з початку року.

Про це повідомляє "Суспільне" у суботу, 31 травня.

Реклама

Читайте також:

Випадок дирофіляріозу на Черкащині

Заступниця генерального директора Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Мізінова зазначила, що останній випадок було зафіксовано на території Золотоніського району.

"До бактеріологічної лабораторії нашого центру надійшов біоматеріал від обласної лікарні. Паразитологічне дослідження підтвердило вид гельмінта — Dirofilaria repens", — розповіла Мізінова.

Наразі вік пацієнта та його стан не розголошують.

Яка небезпека

Дирофіляріоз — єдиний гельмінтоз, що передається через укуси кровосисних комах і може викликати захворювання у людей. Паразитичні черви проникають в організм і здатні спричинити ускладнення.

"Його збудником є тонка ниткоподібна нематода білого кольору розміром 4-17 сантиметрів, яка здебільшого локалізується під шкірою чи слизовими. Людина заражається тільки при укусі кровосисних комах, які переносять личинку дирофілярії від основного господаря — собак", — зазначила Мізінова.

Симптоми захворювання

Першим симптомом є безболісна пухлина, у місці якої відчувається свербіння і печія.

"Характерним симптомом захворювання є міграція гельмінта, що виражається у пересуванні чи ущільненні пухлини під шкірою. Відстань, на яку переміщається гельмінт — від декількох до десятків сантиметрів, швидкість міграції – до 30 сантиметрів за дві доби", — каже заступниця генерального директора Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За її словами, видалити його можна тільки оперативним шляхом, однак були випадки, коли люди самостійно витягували дирофілярію.

Хвороба спершу вражає очі, згодом може поширюватися на голову, шию, тулуб, кінцівки.

Захист для людей та тварин

Мізінова зазначила, щоб уберегтися від зараження дирофіляріозом, варто захищати себе та собаку від укусів комарів.

"Ефективне використання репелентів (засобів, що відлякують комарів), електрофумігаторів, інсектицидних спіралей. Крім того, допомагає носіння закритого одягу, накидок на голову, а також застосування сіток на вікнах та дверях", — повідомила вона.

Для захисту собак також застосовують спеціальні спреї, таблетки, нашийники та інші профілактичні засоби.

Нагадаємо, лікарка порадила, як уникнути укусу змій під час прогулянки. Три види гадюк можуть викликати біль, набряки та алергію.

Раніше Новини.LIVE пояснювали, чому варто додати свинину до свого раціону.