Как оказать первую медицинскую помощь — распространенные травмы во время войны

Учения по тактической медицине. Иллюстративное фото: Новинарня

С началом войны в Украине главными травмами среди украинцев стали массивные кровотечения. В современных условиях всем необходимо знать, как оказать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Об этом заявил инструктор медицинской службы Александр Корнийчук в эфире "Київського часу".

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Корнийчук отметил, что ситуации, когда жизнь человека зависит от первых минут после травмы, стали новой реальностью для украинцев. Знать, как действовать под обстрелами или после ДТП, — уже не исключение, а необходимость.

"Если вы видите, что человек травмирован, у него есть массивное кровотечение, а признаки массивного кровотечения — это оторванная конечность, это растекающееся пятно крови на полу или это пятно на одежде. И, кстати, в темное время года вы можете даже не увидеть его. И если это родной человек или, не дай Бог, ребенок, ваша задача основная — это найти место кровотечения и остановить его", — отметил медицинский инструктор.

Он отметил, что научиться этому можно на курсах по первой помощи в Центре специальной подготовки в Киеве или по хэштегам "Советы медика" и "Советы байкера", добавил он.

Напомним, недавно стало известно, что страны Балтии начали подготовку медицины к вторжению РФ. Медицинский персонал проходит специальные учения, а больницы наращивают запасы медикаментов и оборудования.

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