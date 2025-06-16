Країни Балтії готують медицину до війни - що відомо

Медики. Фото: Shutterstock

Східноєвропейські країни-члени НАТО активно готують свої системи охорони здоров’я до потенційного збройного конфлікту з Росією. Медичний персонал проходить спеціальні навчання, лікарні нарощують запаси медикаментів та обладнання, а співробітників зобов’язують залишатися в країні у разі надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє Politico.

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Вторгнення Росії в Україну остаточно зруйнувало уявлення про мирну та безпечну Європу — саме це стало поштовхом для перегляду підходів до медичної безпеки. В Естонії, де кількість медичних працівників на душу населення майже вдвічі менша, ніж у Німеччині, система охорони здоров’я вже працює на межі своїх можливостей.

У матеріалі зазначається, що в разі повномасштабного конфлікту медична інфраструктура країни може не витримати навантаження. Тому лікарні проводять навчання в умовах, наближених до воєнних — відпрацьовують надання екстреної допомоги при травмах, які не трапляються в мирний час.

"Ми вже переконані, що Росія буде бити по цивільній та енергетичній інфраструктурі. І це означає, що не можна допустити ситуації, коли лікарня не працює, тому що десь проблема з електростанцією", — сказав заступник гендиректора Естонської ради охорони здоров'я.

Операційні зали переносять у підземні приміщення, створюють мобільні шпиталі та формують стратегічні запаси. За словами чиновників, підготовка охоплює не лише технічну інфраструктуру, а й передбачає психологічну та правову підтримку медичного персоналу.

Які є проблеми

Утім, як зазначає видання, однією з ключових проблем залишається небажання частини лікарів залишатися в країні у разі війни. Зокрема, в Литві понад 25% медиків зізналися, що, ймовірно, виїдуть у разі початку бойових дій. Натомість усі парамедики зобов’язані підписати документи про готовність працювати в умовах надзвичайного стану.

Польща зробила тему медичної безпеки центральною під час свого головування в Раді ЄС. Країна просуває питання цивільної готовності до війни на рівень загальноєвропейської стратегії.

"Ми не можемо планувати безпеку в обороні, енергетиці чи економіці, і при цьому виключати сектор охорони здоров'я", — повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Польщі.

У Вільнюській університетській лікарні вже відбулися спільні навчання з військовими, під час яких відпрацьовували евакуацію та реагування на масові поранення. Частина медиків вирушає до України, щоб на власному досвіді побачити, як функціонують медзаклади в умовах війни.

Паралельно формується спеціальна екстрена медична команда, а також регулярно проводяться тренування для підвищення готовності до надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що після можливого припинення бойових дій в Україні країни Балтії — Естонія, Латвія та Литва — висловлюють занепокоєння щодо потенційної воєнної загрози з боку Росії. На думку їхнього військово-політичного керівництва, російські сили можуть бути перекинуті до північно-східного кордону НАТО, що поставить під ризик безпеку всього регіону.

Раніше Президент України Володимир Зеленський зауважив, що є країни, які активно підтримують розміщення іноземного контингенту в Україні, а є ті, хто проти.