Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Медцентр Країни Балтії почали підготовку медицини до вторгнення РФ – ЗМІ

Країни Балтії почали підготовку медицини до вторгнення РФ – ЗМІ

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 21:25
Країни Балтії готують медицину до війни - що відомо
Медики. Фото: Shutterstock
Ключові моменти Країни Балтії готують медицину до війни Які є проблеми

Східноєвропейські країни-члени НАТО активно готують свої системи охорони здоров’я до потенційного збройного конфлікту з Росією. Медичний персонал проходить спеціальні навчання, лікарні нарощують запаси медикаментів та обладнання, а співробітників зобов’язують залишатися в країні у разі надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє Politico.

Реклама
Читайте також:

Країни Балтії готують медицину до війни

Вторгнення Росії в Україну остаточно зруйнувало уявлення про мирну та безпечну Європу — саме це стало поштовхом для перегляду підходів до медичної безпеки. В Естонії, де кількість медичних працівників на душу населення майже вдвічі менша, ніж у Німеччині, система охорони здоров’я вже працює на межі своїх можливостей.

У матеріалі зазначається, що в разі повномасштабного конфлікту медична інфраструктура країни може не витримати навантаження. Тому лікарні проводять навчання в умовах, наближених до воєнних — відпрацьовують надання екстреної допомоги при травмах, які не трапляються в мирний час.

"Ми вже переконані, що Росія буде бити по цивільній та енергетичній інфраструктурі. І це означає, що не можна допустити ситуації, коли лікарня не працює, тому що десь проблема з електростанцією", — сказав заступник гендиректора Естонської ради охорони здоров'я.

Операційні зали переносять у підземні приміщення, створюють мобільні шпиталі та формують стратегічні запаси. За словами чиновників, підготовка охоплює не лише технічну інфраструктуру, а й передбачає психологічну та правову підтримку медичного персоналу.

Які є проблеми

Утім, як зазначає видання, однією з ключових проблем залишається небажання частини лікарів залишатися в країні у разі війни. Зокрема, в Литві понад 25% медиків зізналися, що, ймовірно, виїдуть у разі початку бойових дій. Натомість усі парамедики зобов’язані підписати документи про готовність працювати в умовах надзвичайного стану.

Польща зробила тему медичної безпеки центральною під час свого головування в Раді ЄС. Країна просуває питання цивільної готовності до війни на рівень загальноєвропейської стратегії.

"Ми не можемо планувати безпеку в обороні, енергетиці чи економіці, і при цьому виключати сектор охорони здоров'я", — повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Польщі.

У Вільнюській університетській лікарні вже відбулися спільні навчання з військовими, під час яких відпрацьовували евакуацію та реагування на масові поранення. Частина медиків вирушає до України, щоб на власному досвіді побачити, як функціонують медзаклади в умовах війни.

Паралельно формується спеціальна екстрена медична команда, а також регулярно проводяться тренування для підвищення готовності до надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що після можливого припинення бойових дій в Україні країни Балтії — Естонія, Латвія та Литва — висловлюють занепокоєння щодо потенційної воєнної загрози з боку Росії. На думку їхнього військово-політичного керівництва, російські сили можуть бути перекинуті до північно-східного кордону НАТО, що поставить під ризик безпеку всього регіону.

Раніше Президент України Володимир Зеленський зауважив, що є країни, які активно підтримують розміщення іноземного контингенту в Україні, а є ті, хто проти.

НАТО Балтійське море медицина війна Росія
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації