Страны Балтии готовят медицину к войне - что известно

Медики. Фото: Shutterstock

Восточноевропейские страны-члены НАТО активно готовят свои системы здравоохранения к потенциальному вооруженному конфликту с Россией. Медицинский персонал проходит специальные учения, больницы наращивают запасы медикаментов и оборудования, а сотрудников обязывают оставаться в стране в случае чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает Politico.

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Вторжение России в Украину окончательно разрушило представление о мирной и безопасной Европе — именно это стало толчком для пересмотра подходов к медицинской безопасности. В Эстонии, где количество медицинских работников на душу населения почти вдвое меньше, чем в Германии, система здравоохранения уже работает на пределе своих возможностей.

В материале отмечается, что в случае полномасштабного конфликта медицинская инфраструктура страны может не выдержать нагрузки. Поэтому больницы проводят учения в условиях, приближенных к военным — отрабатывают оказание экстренной помощи при травмах, которые не случаются в мирное время.

"Мы уже убеждены, что Россия будет бить по гражданской и энергетической инфраструктуре. И это означает, что нельзя допустить ситуации, когда больница не работает, потому что где-то проблема с электростанцией", — сказал заместитель гендиректора Эстонского совета здравоохранения.

Операционные залы переносят в подземные помещения, создают мобильные госпитали и формируют стратегические запасы. По словам чиновников, подготовка охватывает не только техническую инфраструктуру, но и предусматривает психологическую и правовую поддержку медицинского персонала.

Какие есть проблемы

Впрочем, как отмечает издание, одной из ключевых проблем остается нежелание части врачей оставаться в стране в случае войны. В частности, в Литве более 25% медиков признались, что, вероятно, уедут в случае начала боевых действий. Зато все парамедики обязаны подписать документы о готовности работать в условиях чрезвычайного положения.

Польша сделала тему медицинской безопасности центральной во время своего председательства в Совете ЕС. Страна продвигает вопрос гражданской готовности к войне на уровень общеевропейской стратегии.

"Мы не можем планировать безопасность в обороне, энергетике или экономике, и при этом исключать сектор здравоохранения", — сообщила заместитель министра здравоохранения Польши.

В Вильнюсской университетской больнице уже состоялись совместные учения с военными, во время которых отрабатывали эвакуацию и реагирование на массовые ранения. Часть медиков отправляется в Украину, чтобы на собственном опыте увидеть, как функционируют медучреждения в условиях войны.

Параллельно формируется специальная экстренная медицинская команда, а также регулярно проводятся тренировки для повышения готовности к чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что после возможного прекращения боевых действий в Украине страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — выражают обеспокоенность относительно потенциальной военной угрозы со стороны России. По мнению их военно-политического руководства, российские силы могут быть переброшены к северо-восточной границе НАТО, что поставит под риск безопасность всего региона.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что есть страны, которые активно поддерживают размещение иностранного контингента в Украине, а есть те, кто против.