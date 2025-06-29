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Медінструктор назвав головні травми українців після початку війни

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 15:22
Як надати першу медичну допомогу — найпоширеніші травми під час війни
Навчання з тактичної медицини. Ілюстративне фото: Новинарня

З початком війни в Україні головними травмуваннями серед українців стали масивні кровотечі. В сучасних умовах усім необхідно знати, як надати першу медичну допомогу потерпілим.

Про це заявив інструктор медичної служби Олександр Корнійчук в ефірі "Київського часу"

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Найпоширеніші травми з початку війни

Корнійчук зауважив, що ситуації, коли життя людини залежить від перших хвилин після травми, стали новою реальністю для українців. Знати, як діяти під обстрілами чи після ДТП, — уже не виняток, а необхідність.

"Якщо ви бачите, що людина травмована, у неї є масивна кровотеча, а ознаки масивної кровотечі — це відірвана кінцівка, це розтікаюча пляма крові на підлозі чи це пляма на одязі. І, до речі, в темну пору року ви можете навіть не побачити її. І якщо це рідна людина чи, не дай Боже, дитина, ваша задача основна — це знайти місце кровотечі і зупинити її", — наголосив медичний інструктор. 

Він зазначив, що навчитися цьго можна на курсах з першої допомоги в Центрі спеціальної підготовки в Києві або за хештегами "Поради медика" і "Поради байкера", додав він.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що країни Балтії почали підготовку медицини до вторгнення РФ. Медичний персонал проходить спеціальні навчання, а лікарні нарощують запаси медикаментів та обладнання. 

Також ми писали, що МОЗ змінило правила продажу кількох препаратів. Тепер їх можна отримати виключно за електронним рецептом.

війна в Україні поранення травма медична допомога кровотеча
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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