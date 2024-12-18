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Люди смогут выращивать новые зубы — что нужно делать

18 декабря 2024 10:54
Андрей Плахонин - Редактор
Выращивание новых зубов — в Японии испытывают специальный препарат
Прием у стоматолога. Иллюстративное фото: УНИАН
Андрей Плахонин - Редактор

Японские стоматологи начали испытывать специальный клинический препарат, который стимулирует рост утраченных зубов. Лекарство уже успешно протестировали на мышах, теперь на очереди люди. 

Об этом сообщает Science Alert.

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Японские стоматологи считают, что люди, потерявшие зубы, могут вырастить новые. Для этого они уже начали тестировать новаторский препарат и надеются, что он предложит альтернативу зубным протезам и имплантатам.

Руководитель оральной хирургии в Медицинском исследовательском институте больницы Китано в Осаке Катсу Такахаши объяснил, что в отличие от рептилий и рыб, обычно регулярно заменяющих свои клыки, у людей и большинства других млекопитающих вырастает лишь два набора зубов. Но под нашими деснами скрыты спящие почки третьего поколения. 

В своем исследовании специалисты обнаружили определенный ген, отсутствие которого увеличивало количество зубов у мышей. А белок, синтезируемый этим геном, под названием USAG-1 ограничивал рост зубов. Исследовательская группа Такахаши разработала антитело, способное блокировать функцию белка, которая ограничивала рост зубов. Уже в октябре ученые начали клинические испытания в больнице Киотского университета, вводя экспериментальный препарат взрослым подопытным. 

"Эта технология абсолютно новая для мира. Протезирование зубов, потерянных из-за кариеса, болезни или травмы, часто считается дорогим и инвазивным. Поэтому восстановление природных зубов, безусловно, имеет свои преимущества", — сказал Такахаши.

Напомним, недавно стало известно, что ученые обнаружили запасы чистой энергии, которой хватит на 200 лет.

Кроме того, издание ScienceAlert сообщало, что материал из человеческой крови поможет быстрее лечить переломы.

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