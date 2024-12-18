Выращивание новых зубов — в Японии испытывают специальный препарат

Прием у стоматолога. Иллюстративное фото: УНИАН

Японские стоматологи начали испытывать специальный клинический препарат, который стимулирует рост утраченных зубов. Лекарство уже успешно протестировали на мышах, теперь на очереди люди.

Об этом сообщает Science Alert.

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Выращивание новых зубов — что говорят специалисты

Японские стоматологи считают, что люди, потерявшие зубы, могут вырастить новые. Для этого они уже начали тестировать новаторский препарат и надеются, что он предложит альтернативу зубным протезам и имплантатам.

Руководитель оральной хирургии в Медицинском исследовательском институте больницы Китано в Осаке Катсу Такахаши объяснил, что в отличие от рептилий и рыб, обычно регулярно заменяющих свои клыки, у людей и большинства других млекопитающих вырастает лишь два набора зубов. Но под нашими деснами скрыты спящие почки третьего поколения.

В своем исследовании специалисты обнаружили определенный ген, отсутствие которого увеличивало количество зубов у мышей. А белок, синтезируемый этим геном, под названием USAG-1 ограничивал рост зубов. Исследовательская группа Такахаши разработала антитело, способное блокировать функцию белка, которая ограничивала рост зубов. Уже в октябре ученые начали клинические испытания в больнице Киотского университета, вводя экспериментальный препарат взрослым подопытным.

"Эта технология абсолютно новая для мира. Протезирование зубов, потерянных из-за кариеса, болезни или травмы, часто считается дорогим и инвазивным. Поэтому восстановление природных зубов, безусловно, имеет свои преимущества", — сказал Такахаши.

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