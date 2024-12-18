Вирощування нових зубів — в Японії випробовують спеціальний препарат

Прийом у стоматолога. Ілюстративне фото: УНІАН

Японські стоматологи почали випробовувати спеціальний клінічний препарат, який стимулює ріст втрачених зубів. Ліки вже успішно протестували на мишах, тепер на черзі люди.

Про це повідомляє Science Alert.

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Японські стоматологи, вважають, що люди, які втратили зуби, можуть виростити нові. Для цього вони вже почали тестувати новаторський препарат і сподіваються, що він запропонує альтернативу зубним протезам та імплантам.

Керівник оральної хірургії в Медичному дослідницькому інституті лікарні Кітано в Осаці Катсу Такахаші пояснив, що на відміну від рептилій і риб, які зазвичай регулярно замінюють свої ікла, у людей і більшості інших ссавців виростає лише два набори зубів. Однак під нашими яснами приховані сплячі бруньки третього покоління.

У своєму дослідженні фахівці виявили певний ген, відсутність якого збільшувала кількість зубів у мишей. А білок, що синтезується цим геном, під назвою USAG-1 обмежував зростання зубів. Дослідницька група Такахаші розробила антитіло, здатне блокувати функцію білка, яка обмежувала зростання зубів. Вже в жовтні вчені розпочали клінічні випробування в лікарні Кіотського університету, вводячи експериментальний препарат дорослим піддослідним.

"Ця технологія абсолютно нова для світу. Протезування зубів, втрачених через карієс, хворобу чи травму, часто вважається дорогим і інвазивним. Тож відновлення природних зубів безперечно має свої переваги", — сказав Такахаші.

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