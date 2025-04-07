Помощь ChatGPT по здоровью — Богомолец прокомментировала ответы

Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец. Фото: скриншот

Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец прокомментировала консультации ChatGPT о заболеваниях. По ее словам, искусственный интеллект "врет просто фантастически".

Об этом Ольга Богомолец сказала в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 7 апреля.

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Богомолец отметила, что ChatGPT структурировано отвечает, однако часто говорит не правдивую информацию, а лишь то, что хочет услышать пользователь.

Врач говорит, что искусственный интеллект может рассказать, что колбасу есть нельзя, поскольку давление высокое, а соль — зло. По ее словам, не во всех случаях стоит доверять ChatGPT.

"Я работаю с ChatGPT каждый день и хочу сказать всем, кто с ним консультируется, — он врет просто фантастически. Он очень хорошо структурирует, но, если задавать профессиональные вопросы, он находит в литературе ответ такой, который ты хочешь услышать, а не тот, который соответствует действительности", — добавила Богомолец.

Напомним, репродуктолог дала практические рекомендации для безопасного применения биологически активных добавок.

Ранее исследователи обнаружили вирусы, которые могут проникать в организм человека, обходя иммунную защиту.