Допомога ChatGPT зі здоров'я — Богомолець прокоментувала відповіді

Заслужена лікарка України Ольга Богомолець. Фото: скриншот

Заслужена лікарка України Ольга Богомолець прокоментувала консультації ChatGPT про захворювання. За її словами, штучний інтелект "бреше просто фантастично".

Про це Ольга Богомолець сказала в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 7 квітня.

Реклама

Читайте також:

Допомога ChatGPT зі здоров'я

Богомолець зазначила, що ChatGPT структуровано відповідає, однак часто каже не правдиву інформацію, а лиш те, що хоче почути користувач.

Лікарка каже, що штучний інтелект може розповісти, що ковбасу їсти не можна, оскільки тиск високий, а сіль — зло. За її словами, не у всіх випадках варто довіряти ChatGPT.

"Я працюю з ChatGPT щодня і хочу сказати всім, хто з ним консультується, — він бреше просто фантастично. Він дуже гарно структурує, але, якщо задавати професійні запитання, він знаходить в літературі відповідь таку, яку ти хочеш почути, а не ту, яка відповідає дійсності", — додала Богомолець.

Нагадаємо, репродуктолог дала практичні рекомендації для безпечного застосування біологічно активних добавок.

Раніше дослідники виявили віруси, які можуть проникати в організм людини, обходячи імунний захист.