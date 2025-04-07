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Консультація ChatGPT про хвороби — Богомолець прокоментувала

7 квітня 2025 22:32
Аркадій Пастула - Редактор
Допомога ChatGPT зі здоров'я — Богомолець прокоментувала відповіді
Заслужена лікарка України Ольга Богомолець. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Заслужена лікарка України Ольга Богомолець прокоментувала консультації ChatGPT про захворювання. За її словами, штучний інтелект "бреше просто фантастично".

Про це Ольга Богомолець сказала в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 7 квітня.

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Богомолець зазначила, що ChatGPT структуровано відповідає, однак часто каже не правдиву інформацію, а лиш те, що хоче почути користувач.

Лікарка каже, що штучний інтелект може розповісти, що ковбасу їсти не можна, оскільки тиск високий, а сіль — зло. За її словами, не у всіх випадках варто довіряти ChatGPT.

"Я працюю з ChatGPT щодня і хочу сказати всім, хто з ним консультується, — він бреше просто фантастично. Він дуже гарно структурує, але, якщо задавати професійні запитання, він знаходить в літературі відповідь таку, яку ти хочеш почути, а не ту, яка відповідає дійсності", — додала Богомолець.

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здоров'я медицина штучний інтелект лікарі ChatGPT
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