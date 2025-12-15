Отключение света — как ментально подготовиться к блэкаутам

Мужчина со свечой во время отключения света. Фото: freepik

Регулярные отключения света в Украине значительно влияют на психику людей. Во время этого ощущается не только дискомфорт, но и может возрасти чувство тревоги и паники, поэтому важно заботиться о своем ментальном здоровье.

Об этом сообщает Terazus.

Реклама

Читайте также:

Как заботиться о ментальном здоровье во время блэкаутов

Психолог Ирина Сонина рассказала, что блэкауты бьют по ощущению стабильности. По ее словам, незнание, когда вернут свет, разрушает привычные планы и вызывает раздражение.

Она объяснила, что нервное перенапряжение может перерасти в депрессивные состояния. Поэтому к длительным отключениям света нужно готовиться не только закупая генераторы или фонарики, но и во внутреннем плане. Для этого помогут медитации, дыхательные практики и "островки комфорта", которые помогут расслабиться.

"Однако если вы часто чувствуете эмоциональное истощение, не можете спать даже при наличии света или возникает постоянная тревожность, то лучше задуматься: "Как понять, что пора к психологу?" и "Когда стоит идти к психологу?" Своевременная поддержка специалиста поможет не допустить обострения, когда обычные советы становятся бессильными", — сказала Ирина Сонина.

Также стоит учитывать физическое состояние. Как известно, перегруженный тревогой и холодом организм быстрее истощается. Чтобы этого не случилось, нужно полноценно питаться, обеспечивать себе днем поток натурального света, когда это возможно. А в темное время суток стоит учитывать цвет и интенсивность лампочек или фонариков: теплый желтый спектр способствует расслаблению и менее тревожно воспринимается мозгом.

Специалисты также советуют организовать досуг даже во время отключений света. Книги, аудиокниги или настольные игры снизят стресс и отвлекут от негативных мыслей.

Также следует больше двигаться. К примеру, растяжка, прогулка или легкая гимнастика усиливают кровообращение и уменьшают дискомфорт от холода.

Напомним, исследования показали, что просмотр TikTok и Reels вызывает "гниение мозга". Это ухудшает когнитивные способности и нарушает психическое здоровье.

Кроме того, ученые назвали ключевой фактор долголетия. Он весомее диеты, физической активности или уровня одиночества.