Головна Медцентр Як ментально підготуватися до блекаутів — поради психолога

Як ментально підготуватися до блекаутів — поради психолога

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 08:25
Відключення світло — як ментально підготуватися до блекаутів
Чоловік зі свічкою під час відключення світла. Фото: freepik

Регулярні відключення світла в Україні значно впливають на психіку людей. Під час цього відчувається не лише дискомфорт, а й може зрости відчуття тривоги та паніки, тому важливо дбати про своє ментальне здоров'я.

Про це повідомляє Terazus.

Читайте також:

Як дбати про ментальне здоров'я під час блекаутів

Психологиня Ірина Соніна розповіла, що блекаути б'ють по відчуттю стабільності. За її словами, незнання, коли повернуть світло, руйнує звичні плани й викликає роздратування.

Вона пояснила, що нервове перенапруження може перерости в депресивні стани. Тому до тривалих відключень світла потрібно готуватись не лише закупляючи генератори чи ліхтарики, а й у внутрішньому плані. Для цього допоможуть медитації, дихальні практики та "острівці комфорту", які допоможуть розслабитися. 

"Однак якщо ви часто відчуваєте емоційну виснаженість, не можете спати навіть за наявності світла чи виникає постійна тривожність, то краще замислитися: "Як зрозуміти, що пора до психолога?" і "Коли варто йти до психолога?" Своєчасна підтримка фахівця допоможе не допустити загострення, коли звичайні поради стають безсилими", — сказала Ірина Соніна. 

Також варто зважати на фізичний стан. Як відомо, перенавантажений тривогою й холодом організм швидше виснажується. Аби цього не трапилося, потрібно повноцінно харчуватися, забезпечувати собі вдень потік натурального світла, коли це можливо. А в темну пору доби варто зважати на колір та інтенсивність лампочок або ліхтариків: теплий жовтий спектр сприяє розслабленню та менш тривожно сприймається мозком.

Фахівці також радять організувати дозвілля навіть під час відключень світла. Книжки, аудіокниги чи настільні ігри знижуть стрес та відволікають від негативних думок. 

Також слід більше рухатися. До прикладу, розтяжка, прогулянка чи легка гімнастика  посилюють кровообіг і зменшують дискомфорт від холоду.

Нагадаємо, дослідження показали, що перегляд TikTok та Reels викликає "гниття мозку". Це погіршує когнітивні здібності і порушує психічне здоров'я. 

Крім того, вчені назвали ключовий фактор довголіття. Він вагоміший за дієту, фізичну активність чи рівень самотності.

електроенергія психологія відключення світла світло блекаут ментальне здоров’я
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
