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Главная Медцентр Кадровый кризис в медицине — Ляшко объяснил, в чем проблема

Кадровый кризис в медицине — Ляшко объяснил, в чем проблема

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 15:03
Медикам ищут причины оставаться в Украине — Минздрав готовит стратегию
Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: УНИАН
Ключові моменти В Украине вызревает жесткий дефицит квалифицированных медиков

Министр здравоохранения Виктор Ляшко очертил основные проблемы, которые стоят перед системой здравоохранения Украины. Среди главных вызовов — кадровый кризис и экономическая нестабильность. Сейчас в Украине ищут, как убедить медиков не выезжать из страны.

Об этом Виктор Ляшко сообщил во время дискуссии "Медицинская реформа: измениться, чтобы выжить", организованной в рамках проекта "Новая страна" EFI Group, передает главный редактор сайта Новини.LIVE Елена Халик.

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В Украине вызревает жесткий дефицит квалифицированных медиков

По мнению Ляшко, уже сегодня необходимо принимать решения, которые обеспечат устойчивость отрасли в будущем. Он отметил важность инвестирования в человеческий капитал: без квалифицированных специалистов любые другие шаги в реформе теряют смысл.

По его словам, похожие проблемы обсуждаются и с европейскими коллегами. Так, во время встречи с министром здравоохранения Норвегии поднимался вопрос привлечения искусственного интеллекта как частичного решения дефицита персонала.

Ляшко отметил, что украинская система здравоохранения уже находится в зоне риска из-за возможного массового оттока медицинских кадров после обретения Украиной полноправного членства в Евросоюзе. Он напомнил, что другие страны ЕС уже проходили через подобные процессы. Поэтому, по мнению министра, важно не только заполнять действующие вакансии, но и заранее готовить специалистов на период потенциального "проседания" системы.

"Мы начали в Министерстве здравоохранения определенную работу. Мы сделали стратегию развития Министерства здравоохранения Украины, которую заверили на коллегии. Министерства разбирались и поговорили, что является мотиватором профессии. И это не только финансовые или экономические факторы. На этим также надо работать. Второй, третий вызовы, на счет второго, это экономическое развитие нашей страны. Нельзя мечтать о совершенной системе здравоохранения, которая отвечает на все вызовы, когда она не отвечает на финансовые развития", — подытожил глава Минздрава.

Напомним, также Виктор Ляшко высказался относительно того, действительно ли он готовится к отставке.

Тем временем Минздрав продолжает проводить проверки справок, выданных чиновникам об инвалидности. Стало известно, сколько документов признали недействительными.

Виктор Ляшко Минздрав медики Украина врачи
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
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