Медикам шукають причини лишатися в Україні — МОЗ готує стратегію

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Фото: УНІАН

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко окреслив основні проблеми, які стоять перед системою охорони здоров’я України. Серед головних викликів — кадрова криза та економічна нестабільність. Наразі в Україні шукають, як переконати медиків не виїжджати з країни.

Про це Віктор Ляшко повідомив під час дискусії "Медична реформа: змінитися, щоби вижити", організованої в межах проєкту "Нова країна" EFI Group, передає головна редакторка сайту Новини.LIVE Олена Халік.

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На думку Ляшка, вже сьогодні необхідно приймати рішення, які забезпечать стійкість галузі у майбутньому. Він наголосив на важливості інвестування в людський капітал: без кваліфікованих фахівців будь-які інші кроки у реформі втрачають сенс.

За його словами, схожі проблеми обговорюються і з європейськими колегами. Так, під час зустрічі з міністром охорони здоров’я Норвегії порушувалося питання залучення штучного інтелекту як часткового вирішення дефіциту персоналу.

Ляшко зауважив, що українська система охорони здоров’я вже перебуває в зоні ризику через можливий масовий відтік медичних кадрів після набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі. Він нагадав, що інші країни ЄС вже проходили через подібні процеси. Тому, на думку міністра, важливо не лише заповнювати чинні вакансії, а й заздалегідь готувати фахівців на період потенційного "просідання" системи.

"Ми розпочали в Міністерстві охорони здоров'я певну роботу. Ми зробили стратегію розвитку Міністерства охорони здоров'я України, яку запевнили на колегії. Міністерства розбиралися і поговорили, що є мотиватором професії. І це не тільки фінансові чи економічні чинники. На цим також треба працювати. Другий, третій виклики, на рахунок другого, це економічний розвиток нашої країни. Не можна мріяти про досконалу систему охорони здоров'я, яка відповідає на всі виклики, коли вона не відповідає на фінансові розвитки", — підсумував глава МОЗ.

Окремо Ляшко наголосив на необхідності чесного діалогу між усіма учасниками медичної системи. Мовляв, всі говорять про пацієнтоорієнтовану медицину, але кожен у системі щось не договорює або спотворює.

Нагадаємо, також Ляшко висловився щодо того, чи справді він готується до відставки.

Тим часом МОЗ продовжує проводити перевірки довідок, виданих чиновникам про інвалідність. Стало відомо, скільки документів визнали недійсними.