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Головна Медцентр Скасування довідок МСЕК посадовцям — де найбільше "інвалідів"

Скасування довідок МСЕК посадовцям — де найбільше "інвалідів"

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 12:58
МОЗ скасувало 445 рішень МСЕК про інвалідність посадовцям
Лікарі. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україні тривають масштабні перевірки рішень про статусу інвалідності для посадових осіб державних органів від медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Відомо, скільки довідок перевірили в червні і в яких державних структурах найбільше "фейкових" інвалідів. 

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

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Скільки справ щодо довідок про інвалідність чиновників перевірили в червні

Станом на червень 2025 року до перевірки включено 2630 справ чиновників із понад 70 державних органів. Тим часом Центр оцінювання функціонального стану вже опрацював 1692 справи, а ще 423 особи викликано на додаткові обстеження.

Скільки довідок визнали недійсними за результатами перевірки

Уже скасовано 445 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності. У 286 випадках були ухвалені нові рішення:, зокрема, у 226 осіб змінено групу інвалідності, ще у 60 – переглянуто строк її встановлення.

В яких державних органах найбільше "інвалідів"

Найбільше перевірок триває стосовно працівників Державної митної служби (810 справ), Державної податкової служби (518 справ) та органів прокуратури (448 справ).

Зокрема, у митній службі вже розглянули 369 справ, де 129 рішень скасували, а 78 — змінили.

У податковій вже розглянули 291 справу, 90 рішень скасували, 64 також змінили.

Серед прокурорів було розглянуто 203 справи, скасовано 80 рішень, змінено 45, ще 121 людину направлено на дообстеження.

Як повідомлялося раніше, з 1 січня 2025 року в Україні діє нова система оцінювання повсякденного функціонування людини, що прийшла на зміну МСЕК. 

В МОЗ додали, що станом на 4 червня в нову систему вже внесено понад 254 тисячі справ. Із них 46 289 — це оцифровані матеріали з МСЕК, а 208 450 — нові електронні направлення від лікарів. Розглянуто вже понад 222 тисячі справ. 

Нагадаємо, після реформи МСЕК змінилися терміни надання інвалідності.

А у травні на Дніпропетровщині колишній очільниці МСЕК висунули підозру за подання недоговірних даних до декларації. 

чиновники інвалідність перевірки народні депутати МСЕК
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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