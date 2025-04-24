Строки дії інвалідності — що змінилось після реформи МСЕК

Реформа МСЕК — на який термін тепер встановлюють інвалідність
Після ліквідації системи медико-соціальних комісій (МСЕК), в Україні почали працювати експертні команди лікарів. Вони надають статус інвалідності на різний термін, рішення базуються на міжнародних підходах і обмеженнях життєдіяльності людини.
Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я та пояснили, від чого залежить цей строк.
На який термін можуть дати інвалідність
Безстрокову інвалідність можуть отримати люди, які:
- мають анатомічні дефекти та інші необоротні порушення функцій організму;
- мають інвалідність І групи;
- особи пенсійного віку;
- військовослужбовцям з ушкодженнями, отриманими під час бойових дій, зокрема, якщо вони втратили кінцівку, їхні частини або орган.
Інвалідність на п'ять років можуть встановити таким категоріям людей:
- людям з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями з несприятливим прогнозом;
- люди з хронічними захворюваннями з тяжким перебігом.
Інвалідність на один-три роки присвоюють наступним пацієнтам:
- вперше встановлена III група інвалідності (вона встановлюється строком на один рік);
- вперше встановлена II група інвалідності (її присвоюють строком на два роки);
- повторне оцінювання для осіб з усіма групами інвалідності.
Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль пояснював, які роботи щодо реформи МСЕК в Україні вже виконані. До роботи залучено понад 1400 експертних команд.
Зазначимо, що ліквідацію МСЕК викликали корупційні скандали, в яких були замішені голови відомств. Так, у січні 2025 року в Україні провели понад 600 обшуків, під час яких знову виявили численні випадки корупції у МСЕК, лікарнях та ТЦК.
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