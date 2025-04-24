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Реформа МСЕК — на який термін тепер встановлюють інвалідність

24 квітня 2025 17:40
Андрій Плахонін - Редактор
Строки дії інвалідності — що змінилось після реформи МСЕК
Лікарі консультуються. Ілюстративне фото: freepik
Андрій Плахонін - Редактор

Після ліквідації системи медико-соціальних комісій (МСЕК), в Україні почали працювати експертні команди лікарів. Вони надають статус інвалідності на різний термін, рішення базуються на міжнародних підходах і обмеженнях життєдіяльності людини.

Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я та пояснили, від чого залежить цей строк. 

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Безстрокову інвалідність можуть отримати люди, які:

  • мають анатомічні дефекти та інші необоротні порушення функцій організму;
  • мають інвалідність І групи;
  • особи пенсійного віку;
  • військовослужбовцям з ушкодженнями, отриманими під час бойових дій, зокрема, якщо вони втратили кінцівку, їхні частини або орган.

Інвалідність на п'ять років можуть встановити таким категоріям людей:

  • людям з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями з несприятливим прогнозом;
  • люди з хронічними захворюваннями з тяжким перебігом.

Інвалідність на один-три роки присвоюють наступним пацієнтам:

  • вперше встановлена III група інвалідності (вона встановлюється строком на один рік);
  • вперше встановлена II група інвалідності (її присвоюють строком на два роки);
  • повторне оцінювання для осіб з усіма групами інвалідності.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль пояснював, які роботи щодо реформи МСЕК в Україні вже виконані. До роботи залучено понад 1400 експертних команд.

Зазначимо, що ліквідацію МСЕК викликали корупційні скандали, в яких були замішені голови відомств. Так, у січні 2025 року в Україні провели понад 600 обшуків, під час яких знову виявили численні випадки корупції у МСЕК, лікарнях та ТЦК.

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