Строки дії інвалідності — що змінилось після реформи МСЕК

Лікарі консультуються. Ілюстративне фото: freepik

Після ліквідації системи медико-соціальних комісій (МСЕК), в Україні почали працювати експертні команди лікарів. Вони надають статус інвалідності на різний термін, рішення базуються на міжнародних підходах і обмеженнях життєдіяльності людини.

Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я та пояснили, від чого залежить цей строк.

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На який термін можуть дати інвалідність

Безстрокову інвалідність можуть отримати люди, які:

мають анатомічні дефекти та інші необоротні порушення функцій організму;

мають інвалідність І групи;

особи пенсійного віку;

військовослужбовцям з ушкодженнями, отриманими під час бойових дій, зокрема, якщо вони втратили кінцівку, їхні частини або орган.

Інвалідність на п'ять років можуть встановити таким категоріям людей:

людям з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями з несприятливим прогнозом;

люди з хронічними захворюваннями з тяжким перебігом.

Інвалідність на один-три роки присвоюють наступним пацієнтам:

вперше встановлена III група інвалідності (вона встановлюється строком на один рік);

вперше встановлена II група інвалідності (її присвоюють строком на два роки);

повторне оцінювання для осіб з усіма групами інвалідності.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль пояснював, які роботи щодо реформи МСЕК в Україні вже виконані. До роботи залучено понад 1400 експертних команд.

Зазначимо, що ліквідацію МСЕК викликали корупційні скандали, в яких були замішені голови відомств. Так, у січні 2025 року в Україні провели понад 600 обшуків, під час яких знову виявили численні випадки корупції у МСЕК, лікарнях та ТЦК.