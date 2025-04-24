Сроки действия инвалидности — что изменилось после реформы МСЭК

Реформа МСЭК — на какой срок теперь устанавливают инвалидность
После ликвидации системы медико-социальных комиссий (МСЭК), в Украине начали работать экспертные команды врачей. Они предоставляют статус инвалидности на разный срок, решения базируются на международных подходах и ограничениях жизнедеятельности человека.
Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения и объяснили, от чего зависит этот срок.
На какой срок могут дать инвалидность
Бессрочную инвалидность могут получить люди, которые:
- имеют анатомические дефекты и другие необратимые нарушения функций организма;
- имеют инвалидность І группы;
- лица пенсионного возраста;
- военнослужащим с повреждениями, полученными во время боевых действий, в частности, если они потеряли конечность, их части или орган.
Инвалидность на пять лет могут установить таким категориям людей:
- людям с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями с неблагоприятным прогнозом;
- люди с хроническими заболеваниями с тяжелым течением.
Инвалидность на один-три года присваивают следующим пациентам:
- впервые установленная III группа инвалидности (она устанавливается сроком на один год);
- впервые установленная II группа инвалидности (ее присваивают сроком на два года);
- повторное оценивание для лиц со всеми группами инвалидности.
Напомним, ранее Денис Шмыгаль объяснял, какие работы по реформе МСЭК в Украине уже выполнены. К работе привлечено более 1400 экспертных команд.
Отметим, что ликвидацию МСЭК вызвали коррупционные скандалы, в которых были замешаны главы ведомств. Так, в январе 2025 года в Украине провели более 600 обысков, во время которых снова обнаружили многочисленные случаи коррупции в МСЭК, больницах и ТЦК.
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