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Реформа МСЭК — на какой срок теперь устанавливают инвалидность

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Дата публикации 24 апреля 2025 17:40
Сроки действия инвалидности — что изменилось после реформы МСЭК
Врачи консультируются. Иллюстративное фото: freepik
Ключевые моменты На какой срок могут дать инвалидность

После ликвидации системы медико-социальных комиссий (МСЭК), в Украине начали работать экспертные команды врачей. Они предоставляют статус инвалидности на разный срок, решения базируются на международных подходах и ограничениях жизнедеятельности человека.

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения и объяснили, от чего зависит этот срок.

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На какой срок могут дать инвалидность

Бессрочную инвалидность могут получить люди, которые:

  • имеют анатомические дефекты и другие необратимые нарушения функций организма;
  • имеют инвалидность І группы;
  • лица пенсионного возраста;
  • военнослужащим с повреждениями, полученными во время боевых действий, в частности, если они потеряли конечность, их части или орган.

Инвалидность на пять лет могут установить таким категориям людей:

  • людям с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями с неблагоприятным прогнозом;
  • люди с хроническими заболеваниями с тяжелым течением.

Инвалидность на один-три года присваивают следующим пациентам:

  • впервые установленная III группа инвалидности (она устанавливается сроком на один год);
  • впервые установленная II группа инвалидности (ее присваивают сроком на два года);
  • повторное оценивание для лиц со всеми группами инвалидности.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль объяснял, какие работы по реформе МСЭК в Украине уже выполнены. К работе привлечено более 1400 экспертных команд.

Отметим, что ликвидацию МСЭК вызвали коррупционные скандалы, в которых были замешаны главы ведомств. Так, в январе 2025 года в Украине провели более 600 обысков, во время которых снова обнаружили многочисленные случаи коррупции в МСЭК, больницах и ТЦК.

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Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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