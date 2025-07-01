Минздрав отменил 445 решений МСЭК об инвалидности чиновникам

Врачи. Фото иллюстративное: УНИАН

В Украине продолжаются масштабные проверки решений о статусе инвалидности для должностных лиц государственных органов от медико-социальных экспертных комиссий(МСЭК). Известно, сколько справок проверили в июне и в каких государственных структурах больше всего "фейковых" инвалидов.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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Сколько дел по справкам об инвалидности чиновников проверили в июне

По состоянию на июнь 2025 года в проверку включено 2630 дел чиновников из более 70 государственных органов. Между тем Центр оценки функционального состояния уже обработал 1692 дела, а еще 423 человека вызваны на дополнительные обследования.

Сколько справок признали недействительными по результатам проверки

Уже отменено 445 решений МСЭК по установлению инвалидности. В 286 случаях были приняты новые решения: в частности, у 226 человек изменена группа инвалидности, еще у 60 — пересмотрен срок ее установления.

В каких государственных органах больше всего "инвалидов"

Больше всего проверок продолжается в отношении работников Государственной таможенной службы (810 дел), Государственной налоговой службы (518 дел) и органов прокуратуры (448 дел).

В частности, в таможенной службе уже рассмотрели 369 дел, где 129 решений отменили, а 78 — изменили.

В налоговой уже рассмотрели 291 дело, 90 решений отменили, 64 также изменили.

Среди прокуроров было рассмотрено 203 дела, отменено 80 решений, изменено 45, еще 121 человек направлен на дообследование.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2025 года в Украине действует новая система оценки повседневного функционирования человека, пришедшая на смену МСЭК.

В Минздраве добавили, что по состоянию на 4 июня в новую систему уже внесено более 254 тысяч дел. Из них 46 289 — это оцифрованные материалы с МСЭК, а 208 450 — новые электронные направления от врачей. Рассмотрено уже более 222 тысяч дел.

Напомним, после реформы МСЭК изменились сроки предоставления инвалидности.

А в мае на Днепропетровщине бывшей руководительнице МСЭК предъявили подозрение за представление недоговорных данных в декларации.