Ляшко прокоментував інформацію про відставку

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Фото: Ляшко/Facebook

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прокоментував чутки про можливу його відставку з посади. За його словами, наразі він продовжує обіймати посаду очільника МОЗ, однак спокійно ставиться до кадрових змін.

Про це Ляшко сказав під час дискусії "Медична реформа: змінитися, щоби вижити", організованої в межах проєкту "Нова країна" EFI Group, передає головна редакторка сайту Новини.LIVE Олена Халік.

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Ляшко про можливу відставку

Віктор Ляшко нагадав, що міністра на посаду призначають народні депутати. І вони ж вирішують, чи іти у відставку.

"Ми до цього готові з першого дня. Тому що посада міністра — це посада, яку обирають, і ти повинен там виконувати свою функцію, так як це передбачено. Хочеш чи не хочеш працювати, я думаю, що це питання не для воєнного стану. Можливо, я давним-давно не хотів би працювати уже в міністерстві на посаді. Але це питання я не можу навіть собі поставити особисто", — сказав глава МОЗ.

А також додав, що наразі у нього це питання на порядку денному не стоїть.

"Але я відразу кажу, я людина команди, я працюю в чіткій вертикалі й взагалі приходить рішення — будемо працювати в іншій ролі. І будемо виконувати. В мене це питання на порядку денному не стоїть, але я людина команди", — пояснив Ляшко.

Нагадаємо, що нещодавно Віктор Ляшко запевнив, що процес відбудови лікарні "Охматдит" триває прозоро.

Згодом очільник МОЗ назвав терміни завершення відновлення дитячої клінічної лікарні "Охматдит" у Києві.