Ляшко прокоментував інформацію про відставку

Глава МОЗ відповів на чутки про ймовірну відставку
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прокоментував чутки про можливу його відставку з посади. За його словами, наразі він продовжує обіймати посаду очільника МОЗ, однак спокійно ставиться до кадрових змін.
Про це Ляшко сказав під час дискусії "Медична реформа: змінитися, щоби вижити", організованої в межах проєкту "Нова країна" EFI Group, передає головна редакторка сайту Новини.LIVE Олена Халік.
Ляшко про можливу відставку
Віктор Ляшко нагадав, що міністра на посаду призначають народні депутати. І вони ж вирішують, чи іти у відставку.
"Ми до цього готові з першого дня. Тому що посада міністра — це посада, яку обирають, і ти повинен там виконувати свою функцію, так як це передбачено. Хочеш чи не хочеш працювати, я думаю, що це питання не для воєнного стану. Можливо, я давним-давно не хотів би працювати уже в міністерстві на посаді. Але це питання я не можу навіть собі поставити особисто", — сказав глава МОЗ.
А також додав, що наразі у нього це питання на порядку денному не стоїть.
"Але я відразу кажу, я людина команди, я працюю в чіткій вертикалі й взагалі приходить рішення — будемо працювати в іншій ролі. І будемо виконувати. В мене це питання на порядку денному не стоїть, але я людина команди", — пояснив Ляшко.
Нагадаємо, що нещодавно Віктор Ляшко запевнив, що процес відбудови лікарні "Охматдит" триває прозоро.
Згодом очільник МОЗ назвав терміни завершення відновлення дитячої клінічної лікарні "Охматдит" у Києві.
Читайте Новини.LIVE!