Рада відновлення контролює відбудову Охматдиту – МОЗ

Очільник МОЗ Віктор Ляшко (по центру). Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко запевнив, що процес відбудови лікарні "Охматдит" після гучного скандалу щодо використання коштів триває прозоро. Усе відбувається під контролем правоохоронців та з повною відкритістю для громадськості.

Про це Віктор Ляшко повідомив під час пресконференції, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Що відбувається з закупівлями для відбудови "Охматдиту"

За словами очільника МОЗ, усі закупівлі здійснюються через систему Prozorro, а для координації робіт створена спеціальна Рада відновлення. Як наголосив міністр, рішення ухвалюються відкрито, і міністерство демонструє кожен крок громадськості.

Також він пояснив ситуацію з коштами, які раніше були переказані на рахунки БО "Благодійний фонд "Охматдит"". Тепер, зазначив Ляшко, напрацьовано механізм, що дозволяє ефективно використовувати ці кошти без обовʼязкового переказу на казначейські рахунки, але з дотриманням усіх процедур, аналогічних державному бюджету.

"Ми показуємо кожний крок, як рухаємось. Всі процедури проводяться на майданчику ProZorro. Питання тільки в тому, що кошти були перераховані на рахунки казначейські "Охматдиту". Ми відпрацювали із МОЗ, показуємо, як можна на ProZorro використовувати кошти, не перераховуючи їх на казначейські рахунки за такими ж самими організмами, як це робиться в державному бюджеті", — сказав Ляшко.

Зазначимо, що у липні 2024 року фонд "Охматдит" уклав договір на ремонт корпусу з компанією, яка запропонувала найвищу вартість робіт. Після розголосу угоду скасували, а проєкт обіцяли провести через Prozorro. У зв’язку з цим Нацполіція та комісія МОЗ розпочали перевірки. Володимира Жовніра, директора лікарні, тимчасово відсторонили.

Ляшко уточнив, що Жовнір сам подав заяву на звільнення з керівної посади. Наразі він влаштований в іншу установу, але продовжує працювати на посаді лікаря в анестезіологічному відділенні "Охматдиту".

Нагадаємо, нещодавно в "Охматдиті" відкрили відновлений відділ нефрології та діалізу, який постраждав від російської ракетної атаки 8 липня 2024 року.

Тим часом фахівці в "Охматдиті" продовжують рятувати дітей від складних хвороб. Так лікарі зробили складну операцію хлопчику на руці, яку він зламав вісім разів підряд.