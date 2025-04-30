Рада відновлення контролює відбудову Охматдиту – МОЗ

Ляшко пояснив, як нині фінансують відбудову "Охматдиту"
Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко запевнив, що процес відбудови лікарні "Охматдит" після гучного скандалу щодо використання коштів триває прозоро. Усе відбувається під контролем правоохоронців та з повною відкритістю для громадськості.
Про це Віктор Ляшко повідомив під час пресконференції, передає кореспондент Новини.LIVE.
Що відбувається з закупівлями для відбудови "Охматдиту"
За словами очільника МОЗ, усі закупівлі здійснюються через систему Prozorro, а для координації робіт створена спеціальна Рада відновлення. Як наголосив міністр, рішення ухвалюються відкрито, і міністерство демонструє кожен крок громадськості.
Також він пояснив ситуацію з коштами, які раніше були переказані на рахунки БО "Благодійний фонд "Охматдит"". Тепер, зазначив Ляшко, напрацьовано механізм, що дозволяє ефективно використовувати ці кошти без обовʼязкового переказу на казначейські рахунки, але з дотриманням усіх процедур, аналогічних державному бюджету.
"Ми показуємо кожний крок, як рухаємось. Всі процедури проводяться на майданчику ProZorro. Питання тільки в тому, що кошти були перераховані на рахунки казначейські "Охматдиту". Ми відпрацювали із МОЗ, показуємо, як можна на ProZorro використовувати кошти, не перераховуючи їх на казначейські рахунки за такими ж самими організмами, як це робиться в державному бюджеті", — сказав Ляшко.
Зазначимо, що у липні 2024 року фонд "Охматдит" уклав договір на ремонт корпусу з компанією, яка запропонувала найвищу вартість робіт. Після розголосу угоду скасували, а проєкт обіцяли провести через Prozorro. У зв’язку з цим Нацполіція та комісія МОЗ розпочали перевірки. Володимира Жовніра, директора лікарні, тимчасово відсторонили.
Ляшко уточнив, що Жовнір сам подав заяву на звільнення з керівної посади. Наразі він влаштований в іншу установу, але продовжує працювати на посаді лікаря в анестезіологічному відділенні "Охматдиту".
Нагадаємо, нещодавно в "Охматдиті" відкрили відновлений відділ нефрології та діалізу, який постраждав від російської ракетної атаки 8 липня 2024 року.
Тим часом фахівці в "Охматдиті" продовжують рятувати дітей від складних хвороб. Так лікарі зробили складну операцію хлопчику на руці, яку він зламав вісім разів підряд.
Читайте Новини.LIVE!