Совет восстановления контролирует восстановление Охматдета — Минздрав

Глава Минздрава Виктор Ляшко (по центру). Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что процесс восстановления больницы "Охматдет" после громкого скандала по использованию средств продолжается прозрачно. Все происходит под контролем правоохранителей и с полной открытостью для общественности.

Об этом Виктор Ляшко сообщил во время пресс-конференции, передает корреспондент Новини.LIVE.

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По словам главы Минздрава, все закупки осуществляются через систему Prozorro, а для координации работ создан специальный Совет восстановления. Как отметил министр, решения принимаются открыто, и министерство демонстрирует каждый шаг общественности.

Также он объяснил ситуацию со средствами, которые ранее были переведены на счета БО "Благотворительный фонд "Охматдет"". Теперь, отметил Ляшко, наработан механизм, позволяющий эффективно использовать эти средства без обязательного перевода на казначейские счета, но с соблюдением всех процедур, аналогичных государственному бюджету.

"Мы показываем каждый шаг, как продвигаемся. Все процедуры проводятся на площадке ProZorro. Вопрос только в том, что средства были перечислены на счета казначейские "Охматдета". Мы отработали с Минздравом, показываем, как можно на ProZorro использовать средства, не перечисляя их на казначейские счета по таким же организмами, как это делается в государственном бюджете", — сказал Ляшко.

Отметим, что в июле 2024 года фонд "Охматдет" заключил договор на ремонт корпуса с компанией, которая предложила самую высокую стоимость работ. После огласки соглашение отменили, а проект обещали провести через Prozorro. В связи с этим Нацполиция и комиссия Минздрава начали проверки. Владимира Жовнира, директора больницы, временно отстранили.

Ляшко уточнил, что Жовнир сам подал заявление на увольнение с руководящей должности. Сейчас он устроен в другое учреждение, но продолжает работать в должности врача в анестезиологическом отделении "Охматдета".

Напомним, недавно в "Охматдете" открыли восстановленный отдел нефрологии и диализа, который пострадал от российской ракетной атаки 8 июля 2024 года.

Тем временем специалисты в "Охматдете" продолжают спасать детей от сложных болезней. Так врачи сделали сложную операцию мальчику на руке, которую он сломал восемь раз подряд.