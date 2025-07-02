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Главная Медцентр Глава Минздрава ответил на слухи о вероятной отставке

Глава Минздрава ответил на слухи о вероятной отставке

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 14:58
Ляшко прокомментировал информацию об отставке
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Фото: Ляшко/Facebook
Ключові моменти Ляшко о возможной отставке

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал слухи о возможной его отставке с должности. По его словам, сейчас он продолжает занимать должность главы Минздрава, однако спокойно относится к кадровым изменениям.

Об этом Ляшко сказал во время дискуссии "Медицинская реформа: измениться, чтобы выжить", организованной в рамках проекта "Новая страна" EFI Group, передает главный редактор сайта Новини.LIVE Елена Халик.

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Ляшко о возможной отставке

Виктор Ляшко напомнил, что министра на должность назначают народные депутаты. И они же решают, идти ли в отставку.

"Мы к этому готовы с первого дня. Потому что должность министра — это должность, которую выбирают, и ты должен там выполнять свою функцию, так как это предусмотрено. Хочешь или не хочешь работать, я думаю, что это вопрос не для военного положения. Возможно, я давным-давно не хотел бы работать уже в министерстве на должности. Но этот вопрос я не могу даже себе поставить лично", — сказал глава Минздрава.

А также добавил, что сейчас у него этот вопрос на повестке дня не стоит.

"Но я сразу говорю, я человек команды, я работаю в четкой вертикали и вообще приходит решение — будем работать в другой роли. И будем выполнять. У меня этот вопрос на повестке дня не стоит, но я человек команды", — объяснил Ляшко.

Напомним, что недавно Виктор Ляшко заверил, что процесс восстановления больницы "Охматдет" продолжается прозрачно.

Позже глава Минздрава назвал сроки завершения восстановления детской клинической больницы "Охматдет" в Киеве.

Виктор Ляшко Минздрав отставка должность министр
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
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